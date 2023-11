Sean Combs fait face à une plainte pour viol et violences physiques de la part de son ex-compagne

La mégastar américaine du hip-hop Sean Combs , Puff Daddy ou Diddy sur scène, est visé jeudi 16 novembre par une plainte pour viol et violences physiques durant plus de dix ans par son ex-compagne, la chanteuse Cassie, des accusations que le musicien nie « farouchement ».Cette plainte accuse la star d’avoir transformé la vie de la chanteuse de R & B, danseuse et mannequin de 37 ans, Casandra Ventura de son vrai nom, en cauchemar.

Elle décrit des violences « sexuelles » et « psychologiques » et des « comportements déviants » qui s’étendent sur plus d’une décennie, entre 2005 et 2018.« Un cycle d’agressions, violences et trafic sexuel »Selon un document judiciaire de 35 pages rendu public jeudi par la justice américaine et révélé d’abord par le « New York Times », « M. Combs a violé Mme Ventura chez elle après qu’elle eut tenté de le quitter » en 2018





