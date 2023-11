L'économie européenne tourne au ralenti, la Commission européenne abaisse ses prévisions de croissance

Une inflation en repli mais toujours élevée, un resserrement monétaire pour la juguler qui pèse sur l'investissement, une demande externe en berne : l'économie européenne a tourné au ralenti cette année. La Commission européenne a en conséquence encore abaissé ce mercredi sa prévision de croissance du PIB pour 2023, à 0,6 % aussi bien pour l'Union dans son ensemble que pour la zone euro. Au sortir de l'été, Cette année, dix Etats membres devraient afficher un recul de leur richesse nationale.

Le PIB allemand devrait s'effriter de 0,3 %, ce qui a un impact sur ses voisins aux économies imbriquées : Autriche (-0,5 %), Luxembourg (-0,6 %), Tchéquie (-0,4 %

BFMTV: La Commission européenne abaisse ses prévisions de croissance pour 2023 et 2024La Commission européenne a réduit ses prévisions de croissance pour 2023 et 2024 dans la zone euro en raison de l'inflation élevée et du resserrement de la politique monétaire. La croissance du PIB serait limitée à 0,6% en 2023 et 1,2% en 2024. La hausse des prix à la consommation reste problématique.

CLUBİC: Les Game Awards 2023 : une cérémonie incontournable pour l'industrie du jeu vidéoLa fin de l'année approche, et cela signifie que les diverses cérémonies de remise de prix dédiées au jeu vidéo vont s'enchaîner. C'est pourquoi l'organisation des Game Awards vient de dévoiler la liste des nommés dans les différentes catégories. 👉

LAVOİXDUNORD: Quand aura lieu le Black Friday en 2023 ?Cette année, le Black Friday aura lieu le vendredi 24 novembre. D’où vient cet événement commercial ? Le Black Friday est un événement né aux États-Unis dans les années 1960 à Philadelphie.

FRANDROİD: Le top 3 des meilleurs smartphones Samsung Galaxy en 2023L'excellent rapport qualité/prix 9 /10 Samsung Galaxy A54 • Superbe écran • Une bonne autonomie • Design presque premium • Charge un peu lente Le test 494 € Le meilleur smartphone Samsung Galaxy 9 /10 Samsung Galaxy S23 Ultra • Un écran incroyable • La qualité photo irréprochable • Une autonomie immense • Très cher Le test 1 397 € Le smartphone Galaxy pliant à clapet 8 /10 Samsung Galaxy Z Flip 5 • Petit, joli, bien pensé • Un écran externe très pratique • Puissant • L'autonomie toujours faible Le test 1 149 €

GRAZİA_FR: Les meilleurs calendriers de l’Après 2023 pour prolonger la magie des fêtes !La féerie des fêtes ne doit pas s'arrêter le 25 décembre ! Découvrez comment ajouter des paillettes à votre quotidien.

FRANDROİD: Quelle Nintendo Switch acheter en 2023 ?La plus abordable 8 /10 Nintendo Switch Lite • Mignonne et colorée • Une vraie croix directionnelle • Jouer à petit prix • Pas de vibrations HD Le test 196 € La meilleure Switch 8 /10 Nintendo Switch OLED • Bel écran OLED à bordures fines • Port Ethernet • Design plus élégant • Son prix Le test 319 € L'originale Nintendo Switch • Le charme de l'original • Autonomie améliorée • Dispo à moindre coût • Pas de port Ethernet Le test 269 €

