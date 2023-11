La crise du logement en France continue

La crise du logement n'en finit plus. Les réservations de logements neufs par des particuliers auprès des promoteurs immobiliers ont poursuivi leur dégringolade au troisième trimestre 2023, avec une chute de 39,7% sur un an, selon les statistiques provisoires du ministère de la Transition écologique, publiées ce mercredi 15 novembre. Le nombre de réservations, qui s'est établi à 16.

201, baisse sans discontinuer depuis six trimestres, dans un contexte économique très défavorable à la construction neuve. Il faut dire que la production de logements neufs a lourdement chuté en 2023, prise en étau entre la hausse des coûts de construction et la baisse de pouvoir d'achat des acquéreurs, privés d'accès facile au crédit. La hausse rapide des taux d'intérêt a, en effet, exclu beaucoup d'acquéreurs du marché, notamment les primo-accédants à la propriété, dont les revenus sont en outre rognés par l'inflatio

:

ACTUFR: Les NMA 2023 : les nommés dans les différentes catégoriesLa 25e cérémonie des NRJ Music Awards va être diffusée sur TF1 ce vendredi 10 novembre 2023. Voici les artistes en lice pour un trophée.

La source: actufr | Lire la suite »

MİDİLİBRE: Hérault : 300 000 € de dégâts causés par les sangliers sur les vignes en 2022-2023Friands de raisins, les sangliers continuent de créer des dégâts dans les vignes héraultaises, en particulier dans le nord de Montpellier et dans l'ouest du département. Au lendemain de la période des vendanges, un bilan 'pas si catastrophique', estime le président des chasseurs de l'Hérault, Max Alliès.

La source: Midilibre | Lire la suite »

MİDİLİBRE: Sortie de Bagnols-les-Bains de Mont-Lozère-et-Goulet : les onze membres de la commission consultative élusLes électeurs de Bagnols-les-Bains étaient appelés aux urnes, ce dimanche 12 novembre 2023.

La source: Midilibre | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: Le Black Friday 2023 : Profitez de promotions exclusives en FranceRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 13 novembre 2023Retrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

LADEPECHEDUMİDİ: Les femmes vivent plus longtemps que les hommes en FranceLes femmes vivent plus longtemps que les hommes mais cette espérance de vie n'est pas identique selon le département où l'on réside. Les derniers chiffres de l'INSEE permettent de savoir où l'on vit le plus longtemps. Retrouvez tous les chiffres par département.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite »