La Commission européenne propose d'interdire les importations de diamants russes

La Commission européenne a proposé mercredi 15 novembre d’interdire les importations de diamants en provenance de Russie. Celle-ci est accusée de financer une partie de sa guerre contre l’Ukraine grâce au commerce lucratif de ces pierres précieuses, qui représentent un chiffre d’affaires d’environ quatre à cinq milliards d’euros par an. Le commerce de diamants est au cœur de polémiques depuis la fin du XXe siècle.

Source financière pour les groupes armés lors de guerres civiles en Afrique, ce trafic est aussi accusé de favoriser les violations des droits de l’homme. Lors de la guerre civile angolaise (1975-2002), le mouvement anticolonial d’inspiration maoïste Unita exploite des mines de diamants et les vend à l’étranger pour financer ses équipements militaires. Les Nations unies estiment que sur les 4 milliards d’euros récoltés par l’Angola grâce au commerce de diamants entre 1994 et 1998, 93 % ont fini dans les caisses de l’Unita

