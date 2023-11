La Commission européenne abaisse ses prévisions de croissance pour 2023 et 2024

La Commission européenne a encore abaissé ce mercredi ses prévisions de croissance pour 2023 et 2024 dans la zone euro, invoquant l'inflation élevée et le resserrement de la politique monétaire qui ont eu "un impact plus fort que prévu". La croissance du PIB se limiterait à 0,6% en 2023 (-0,2 point) et 1,2% en 2024 (-0,1 point), selon un communiqué. Bien qu'au plus bas depuis deux ans, la hausse des prix à la consommation reste problématique.

Bruxelles la voit reculer moins qu'espéré l'an prochain à 3,2%, contre 2,9% attendu jusqu'ici, après 5,6% en 2023 (prévision inchangée). En septembre dernier, l'exécutif européen avait pourtant déjà nettement revu à la baisse ses prévisions de croissance, tout en relevant celle concernant l'inflation pour l'an prochai

