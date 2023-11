Record de concentration de CO2 dépassé de 50% par rapport aux valeurs préindustrielles

Encore un triste record battu sur le plan du climat en 2022. Pour la première fois, les concentrations moyennes mondiales de dioxyde de carbone (CO2), le gaz à effet de serre le plus important, ont dépassé de 50% les valeurs préindustrielles. Elles ont d'ailleurs continué à augmenter cette année, d'après le Bulletin des gaz à effet de serre de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), une institution spécialisée des Nations unies, publié ce mercredi 15 novembre.

Les concentrations de méthane (CH4) et les niveaux de protoxyde d'azote (N2O) ont également battu des records l'an dernier, enregistrant leur plus forte progression annuelle jamais observée. « Malgré des décennies d'avertissements de la part de la communauté scientifique, la publication de milliers de pages de rapports et l'organisation de dizaines de conférences sur le climat, nous continuons à aller dans la mauvaise direction », a commenté le secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas, dans un communiqu

:

LATRİBUNE: Les concentrations de CO2 dépassent de 50% les valeurs préindustriellesLes concentrations moyennes mondiales de dioxyde de carbone ( CO2 ) ont dépassé de 50% les valeurs préindustrielles, selon l'Organisation météorologique mondiale ( OMM ). Les concentrations de méthane (CH4) et les niveaux de protoxyde d'azote (N2O) ont également atteint des records.

La source: LaTribune | Lire la suite »

LAPROVENCE: NBA: les Spurs de Wembanyama battus par Miami, Maxey porte les Sixers avec 50 pointsMalgré un bon début, les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, auteur de 18 points, ont été battus à domicile dimanche par le Heat de Miami (118-113) alors que Tyrese Maxey a signé un record en carrière de 50 points pour mener les Sixers à la victoire contre les Pacers...

La source: laprovence | Lire la suite »

LOBS: NBA: les Spurs de Wembanyama battus par Miami, Maxey porte les Sixers avec 50 pointsVictor Wembanyama, la star des San Antonio Spurs, contre le Miami Heat en seconde mi-temps, à San Antonio, le 12 novembre 2023

La source: lobs | Lire la suite »

LACROİX: NBA: les Spurs de Wembanyama battus par Miami, Maxey porte les Sixers avec 50 pointsMalgré un bon début, les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, auteur de 18 points, ont été battus à domicile dimanche par le Heat de Miami (118-113) alors que Tyrese Maxey a signé un record en carrière de 50 points pour mener les Sixers à la victoire contre les Pacers (137-126).

La source: LaCroix | Lire la suite »

ACTUFR: Les NMA 2023 : les nommés dans les différentes catégoriesLa 25e cérémonie des NRJ Music Awards va être diffusée sur TF1 ce vendredi 10 novembre 2023. Voici les artistes en lice pour un trophée.

La source: actufr | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: Voici les meilleurs jours pour décrocher les prix les plus bas sur vos billets d'avionRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite »