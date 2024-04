Stefan Raab plant Comeback im Boxring gegen Regina Halmich

Der frühere TV-Moderator Stefan Raab will wohl wirklich wieder gegen Regina Halmich in den Ring steigen. Die Ex-Boxerin sagt: Das ist kein Aprilscherz, wir werden kämpfen. Mittlerweile ist der Ticketverkauf gestartet. Rund um den 1. April rätselte ganz Deutschland über ein mögliches Comeback des Entertainers im Boxring. Der Ankündigung zufolge will der frühere TV-Moderator am 14.

September zum dritten Mal gegen die Ex-Profiboxerin Regina Halmich antreten, gegen die er 2001 und 2007 schon zwei Niederlagen in Schaukämpfen kassiert hat. Bestätigte der dpa Pläne für einen dritten Fight: 'Ja, man könnte tatsächlich meinen, dass es sich um einen Aprilscherz handelt, aber ich habe ja schon auf meiner Instagram-Seite aufgeklärt: Es ist tatsächlich die Realität. Ich habe wirklich diese Anfrage bekommen, ob ich mir vorstellen kann, diesen dritten Showkampf, dieses Duell, noch mal anzutreten.

