Stefan Raab kündigt Boxkampf gegen Regina Halmich an

Stefan Raab (57) kommt wohl wirklich zurück! Erst gestern kündigte der einstige tv total-Host einen Boxkampf gegen Regina Halmich (47) an. Ab 15 Uhr sollte es dafür online Tickets geben. Und tatsächlich: Bei eventim.de können die Fans des Entertainers nun zuschlagen. Für 'The Final Fight: Halmich vs. Raab' am 14. September ab 19.45 Uhr in Düsseldorf gibt es nun Tickets in allen möglichen Ausführungen.

Für alle, die es exklusiver mögen, gibt es die Golden-Circle-Tickets für satte 197 Euro, Stehplätze für deutlich weniger Geld gibt es aber auch. Allerdings dürfen seine Unterstützer maximal vier Karten kaufen, wie der Veranstalter erklärt. Die Tickets für Stefans finalen Kampf lassen sich seine Anhänger wohl gerne einiges kosten. Denn einige Kategorien sind bereits nach wenigen Minuten restlos ausverkauft. Dass der Comedian tatsächlich Ernst macht und gegen Regina boxen wird, können einige seiner Fans immer noch kaum glauben.

