Stefan Raab kehrt für Boxkampf gegen Regina Halmich zurück

Knapp zehn Jahre nach dem Bildschirm-Abschied von Stefan Raab deutet alles auf seine Rückkehr ins Rampenlicht - es werden Tickets für einen Schau-Boxkampf mit ihm verkauft. Am Dienstagmittag wurden auf der Webseite des Dienstleisters Eventim Karten für „The Final Fight“ gegen Ex-Profiboxerin Regina Halmich am 14. September im Düsseldorfer PSD Bank Dome in Aussicht gestellt. Zuvor hatte Halmich in einem dpa-Interview eine Ankündigung von Raab bestätigt. Weil dessen Video auf Instagram am 1.

April veröffentlicht worden war, hatte es erst Zweifel an der Veranstaltung gegeben. Der frühere TV-Moderator (57, „TV total“) hat gegen die Ex-Profiboxerin Halmich (47) aus Karlsruhe in den Jahren 2001 und 2007 schon zwei Niederlagen in Schaukämpfen kassiert. „In den ersten zwei Kämpfen habe ich ihm gezeigt, wo es langgeht, habe ihm sogar die Nase gebrochen“, so Halmic

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



express24 / 🏆 16. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Stefan Raab kehrt für Boxkampf gegen Regina Halmich zurückKnapp zehn Jahre nach seinem Abschied vom Bildschirm deutet alles auf die Rückkehr von Stefan Raab hin. Tickets für einen Schau-Boxkampf zwischen ihm und Regina Halmich werden verkauft.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Regina Halmich bestätigt Boxkampf gegen Stefan RaabKein Aprilscherz, sondern 'tatsächlich die Realität': Regina Halmich hat bestätigt, im September ein drittes Mal gegen Stefan Raab in den Boxring steigen zu wollen. Raab kehrt damit nach fast zehn Jahren auf die Show-Bühne zurück.

Herkunft: DWDL - 🏆 71. / 59 Weiterlesen »

Stefan Raab: Regina Halmich nimmt Boxkampf gegen TV-Star anEs wäre das Comeback des Jahres! Auf Instagram hat Stefan Raab angekündigt, noch einmal gegen Box-Star Regina Halmich in den Ring zu treten. Viele waren sicher, dass es sich lediglich um einen Aprilscherz handelt. Jetzt hat sich Halmich selbst geäußert.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Stefan Raab: Regina Halmich offen für Boxkampf gegen TV-GigantEx-Boxweltmeisterin Regina Halmich zeigt sich offen für eine Kampf gegen Stefan Raab.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Stefan Raab kündigt Boxkampf gegen Regina Halmich anMit den neun Millionen Followern hat es nicht geklappt, dennoch hat Stefan Raab in den vergangenen Tagen auf Instagram viele Fans hinzugewonnen. Nun soll es einen erneuten Boxkampf gegen Regina Halmich geben. Doch es bleiben offene Fragen…

Herkunft: DWDL - 🏆 71. / 59 Weiterlesen »

Stefan Raab kommt zurück: neuer Boxkampf gegen Regina HalmichEr kommt zurück – vielleicht für ein letztes Mal! TV-Legende Stefan Raab (57) will es nochmal wissen. RTL.de nennt Details seines Comeback-Plans.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »