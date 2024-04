Stefan Raab kehrt für Boxkampf gegen Regina Halmich zurück

Drei Tage lang wurde spekuliert und gemutmaßt. Was hat es mit dem Video auf sich, das Stefan Raab nach jahrelanger Pause am Karfreitag auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte? Nun gibt es offenbar Klarheit: Knapp zehn Jahre nach dem Bildschirm-Abschied werden Tickets für einen Schau-Boxkampf mit Raab verkauft. Am Dienstagmittag wurden auf der Webseite von Eventim Karten für „The Final Fight“ gegen Ex-Profiboxerin Regina Halmich am 14.

September im Düsseldorfer PSD Bank Dome in Aussicht gestellt. Zuvor hatte Halmich in einem Interview eine Ankündigung von Raab bestätigt. Stefan Raab: Gibt es wirklich eine Revanche gegen Regina Halmich? In einem zweiten Video, das am Montagmorgen auf dem Instagram-Account der TV-Legende erschien, wurde das Mega-Event angekündigt. Stefan Raab soll nach 17 Jahren erneut gegen Box-Star Regina Halmich in den Ring steigen. Laut dem veröffentlichten Clip soll der Kampf am 14. September 2024 stattfinden. Tickets soll es ab dem 2. April um 15 Uhr gebe

