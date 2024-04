Bibi Heinicke meldet sich nach zwei Jahren Pause zurück

Ihre Fans können es kaum glauben: Bianca „Bibi“ Heinicke (30) meldet sich nach fast zwei Jahren Pause am Dienstag mit einer Instagram-Story zurück! Und sie will bleiben!Bibi war eine der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands, wurde mit YouTube-Videos und Schmink-Tutorials berühmt. Im Frühjahr 2022 zerbrach ihre vermeintliche Bilderbuch-Ehe mit Julian Claßen (30). Danach verschwand Bibi komplett von der Bildfläche.

Nach 20 Monaten dann ein schriftliches Update: Ihr sei alles zu viel geworden, sie wolle Social-Media künftig bewusster nutzen.Bibi und Julian Claßen haben zwei gemeinsame Kinder, trennten sich für ihre Fans völlig überraschend offiziell im Mai 2022 nach 13 Jahren Beziehung. Ob sie schon geschieden sind, ist nicht bekanntwieder in die Kamera. Lächelnd sagt sie: „Es ist so schön und so verrückt gleichzeitig, diese Story jetzt für euch aufzunehme

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BILD / 🏆 82. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bibi Heinicke: So anders will sie nun weitermachenBibi Heinicke meldete sich nach ihrer langen Abwesenheit erstmals wieder bei ihren Fans in ihrer Instagram-Story. So hat sie sich verändert.

Herkunft: gofeminin_de - 🏆 69. / 59 Weiterlesen »

Bianca 'Bibi' Heinicke meldet sich nach langer Zeit auf Instagram zu WortLange Zeit hatte sich Bibi aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. In einer Instagram-Story erklärte sie nun ihre längere Abwesenheit und kündigte Änderungen im Hinblick darauf an, wie sie Social Media künftig für sich persönlich nutzen wolle.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

Bianca 'Bibi' Heinicke über Rückkehr: Statt Schminke gibt es VeganismusMit einer Story auf Instagram hat Bianca 'Bibi' Heinicke ihre Rückkehr auf Instagram verkündet. Die Themen, die ihr am Herzen liegen, scheinen ganz andere...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Bibisbeautypalace: Bianca Heinicke meldet sich nach Pause bei FansBianca Heinicke bekannt als „Bibisbeautypalace“, meldet sich persönlich bei ihren Fans über Instagram und erklärt, wie es nun für sie weitergeht.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Erste Story seit Jahren: Bianca Heinicke ist zurück im Netz!Bibi Heinicke zog sich nach der Trennung von Julian Claßen aus dem Netz zurück. Nun kündigt die YouTuberin endlich ihr großes Comeback an!

Herkunft: promiflash - 🏆 112. / 51 Weiterlesen »

Heute im TV: Fast vergessene Marvel-Schurkin, die nach 7 Jahren Pause zurückkehren wirdZu später Stunde zeigt Sat.1 am heutigen Samstagabend einen kleinen aber feinen Marvel-Film. Welch spaßiges Abenteuer euch erwartet, verraten..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »