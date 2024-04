Regina Halmich tritt erneut gegen Stefan Raab an

Doch kein Aprilscherz? Die frühere Box-Weltmeisterin Regina Halmich wird offenbar tatsächlich erneut gegen TV-Entertainer Stefan Raab antreten. Dies bestätigte das Management der 47-Jährigen der "Bild" am Dienstag. Raab (57) hatte vergangenen Freitag in einem Social-Media-Post mit einer TV-Rückkehr kokettiert und Halmich am Ostermontag für den 14. September zum dritten Schaukampf gefordert.Zunächst war von einem Scherz zum 1. April ausgegangen worden.

"Zuerst die schlechte Nachricht: Stefan kommt zurück, wenn ich gegen ihn kämpfe. Und jetzt kommt die gute Nachricht: Ich hab am 14.9. noch nichts besseres vor. We have a fight!", schrieb Halmich am Dienstag bei "Instagram".Gegenüber der "dpa" sagte sie später: "Ja, man könnte tatsächlich meinen, dass es sich um einen Aprilscherz handelt, aber ich habe ja schon auf meiner Instagram-Seite aufgeklärt: Es ist tatsächlich die Realitä

