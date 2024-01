Leiterin der bayerischen Recherchestelle RIAS dokumentiert antisemitische Vorfälle

Annette Seidel-Arpacı leitet die bayerische Recherche- und Informationsstelle RIAS, die antisemitische Vorfälle und Angriffe dokumentiert und Betroffene unterstützt. Ihre Arbeit ist gerade besonders dringlich.Die Nachrichten vom grausamen Terroranschlag der Hamas in Israel waren noch keine paar Stunden alt, da gingen bei RIAS Bayern (steht für Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus) die ersten Anrufe ein von besorgten und wütenden Juden und Jüdinnen.

Weil sie bedroht wurden, beleidigt, angefeindet, im Netz, auf der Straße. "Mir war sofort klar: Es geht hier nicht nur um Israel. Der Hass richtet sich gegen Juden, ganz egal, wo sie leben." Und egal, welchem politischen Lager sie selbst angehören.56, hat selbst erlebt, was Ausgrenzung bedeutet. Sie kommt aus der Oberpfalz, hat im englischen Leeds am Center for Jewish Studies studiert und viele Jahre in Großbritannien gelebt. Sie leitet die bayerische Recherchestelle RIAS seit deren Gründung im Jahr 2019.Zwischen dem 7. Oktober und dem





