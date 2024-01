FC Bayern München verliert gegen Werder Bremen

Pleite zum Rückrundenauftakt! Der FC Bayern München patzt gleich im ersten Spiel der zweiten Saisonhälfte und liegt nun sieben Punkte hinter Tabellenführer Bayer Leverkusen. Die Münchner können nach dem Kurz-Trainingslager in Portugal nie in den Wettkampfmodus schalten und kassieren gegen Werder eine schon fast historische Niederlage. Bremens Plan geht optimal auf. Drei Dinge, die auffielen.am 18. Spieltag gerissen.

Nach 28 Bundesligaspielen in Serie setzte es gegen die Norddeutschen erstmals wieder eine Niederlage. Zuletzt hatte Werder im September 2008 gegen den FCB gewonnen (5:2 in München). Für die Bremer war es dank des Treffers von Mitchell Weiser auch der erste Auswärtssieg in dieser Saison. Die bisher schwächste Auswärtsmannschaft der Liga war saisonübergreifend elf Bundesliga-Partien auf fremdem Platz (drei Remis, acht Niederlagen) ohne Erfolg. "Das war ein großer Schlag für uns, aber wir haben auch sehr mitgeholfen", resümierte Bayerns Thomas Müller nach der Parti





Eurosport_DE » / 🏆 89. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Marco Friedl vor dem Auswärtsspiel gegen den FC Bayern MünchenMarco Friedl, Kapitän des SV Werder Bremen, spricht über die bevorstehende Partie gegen den FC Bayern München und seine Zuversicht auf einen Sieg.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

FC Bayern München: Die größten Baustellen für die RückrundeDer FC Bayern München will in der Rückrunde voll angreifen. Auf Trainer Thomas Tuchel und die Verantwortlichen warten aber diverse Baustellen.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Eric Dier - Die richtige Lösung für den FC Bayern München?Eric Dier soll beim FC Bayern München ein heißer Kandidat für die vakante Rolle in der Defensive sein. Doch ist der Engländer die richtige Lösung für den Rekordmeister? Ein Kommentar.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim: Musiala überragend, Neuer glänztBayern München startet erfolgreich aus der Winterpause. Musiala überragt, Kane wandelt auf den Spuren von Robert Lewandowski.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Demo für Demokratie und gegen Rechtsextremismus in BremenBundesweit werden erneut Tausende Menschen bei Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus erwartet. Auch in Bremen findet eine große Kundgebung statt. Hier sind alle Infos zur Demo am Domshof.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Bedürfnis nach Sicherheit: Private Wachdienste in Bremen erleben BoomPrivate Sicherheitsdienste erfreuen sich immer größerer Beliebtheit - sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen setzen auch die Dienste der Branche. Der ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »