Der Geruchssinn: Wie leben Menschen ohne Geruchssinn?

Marc vom Ende entwickelt als Parfümeur rund 1500 Düfte im Jahr - vom Parfüm bis hin zum Toilettenstein. | Bild: BR Den eigenen Körpergeruch, den des Partners oder des Babys nicht wahrnehmen zu können, nicht riechen zu können, dass das Essen auf dem Herd anbrennt – ein dramatischer Einschnitt im Leben. Durch eine Covid-Erkrankung haben das viele Menschen zum Glück meist nur kurzfristig erlebt.

Allerdings können manche Menschen überhaupt nichts riechen und damit auch kaum etwas schmecken – wie leben sie ohne diesen Sinn? Unser Geruchssinn ist lange unterschätzt worden. Kein Wunder – nehmen ihn doch viele Menschen nur unterschwellig und nicht bewusst wahr. Dabei gibt es keinen duftfreien Raum auf unserer Welt. Doch spätestens seit Covid-19 und dem Symptom des Geruchs- und Geschmacksverlusts merken wir, wie wichtig das Riechen für unser Leben ist. Unser Geruchssinn ist der älteste Sinn, den wir haben. Nicht nur der Genuss unserer Nahrung, sondern auch unsere Erinnerungen, Emotionen und nicht zuletzt unser soziales Miteinander sind durch ihn beeinfluss





DasErste » / 🏆 54. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Besuch bei der Bundeswehr in Litauen: Der größte Nato-Fanklub der WeltIm Baltikum soll im Rahmen der „Zeitenwende“ dauerhaft eine deutsche Kampfeinheit stationiert werden. 800 Sol­da­t:in­nen sind schon vor Ort.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Einzigartige Möbel aus vermeintlichem MüllWie der niederländische Designer Dirk van der Kooij einzigartige Möbel aus vermeintlichem Müll erschafft.

Herkunft: VOGUE_Germany - 🏆 122. / 50 Weiterlesen »

Soft-Tampon: Wie sicher ist der Tampon aus Schaumstoff?Soft-Tampons sind eine Alternative zu herkömmlichen Tampons. Ob sie auch genauso sicher sind und wo mögliche Gefahren lauern, erfährst du hier.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Tastaturen richtig reinigen: So geht's!In diesem Guide erklären wir euch, wie und wie oft ihr eure Tastaturen mal durchputzen solltet.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Gesundheitsdigitalisierung und Gesundheitsdatennutzungsgesetz in DeutschlandEin Interview mit Manuel Hofmann über die Auswirkungen der beiden Gesetze auf chronisch kranke Menschen

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »

Begegnungscafé in Volkach unterstützt ukrainische EinwandererEin großer, heller Raum im Pfarrheim Volkach. Die Tische stehen in U-Form. An einer Wand ein Buffet: Kaffee, selbstgebackener Kuchen. An den Tischen sitzen ältere Menschen aus Volkach, vier Männer spielen Karten. Mit dabei sind aber auch Menschen aus der Ukraine, die jetzt hier wohnen. Menschen wie Olha. Sie kam letztes Jahr im April nach Deutschland.Olha kam mit ihren beiden Kindern und ihrer Mutter nach Volkach. Ihre Tochter geht schon in die Krippe, erzählt sie, ihre Mutter arbeitet in einem Volkacher Restaurant und sie und ihr Sohn besuchen Integrationskurse. Das Interview mit BR24 macht Olha auf Deutsch. Hinter dem Begegnungscafé steckt der Helferkreis Volkach. Seit Olha nach Volkach gekommen ist, unterstützt sie auch der Helferkreis. "Sie helfen uns beim Wohnung suchen zum Beispiel, mit der Kleidung, erklären viele Dokumente und Papiere" und helfen dann auch die Papiere auszufüllen

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »