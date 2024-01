Louis Klamroth spricht über den Neustart von „Hart aber fair“

Erst kürzlich musste sich Louis Klamroth Kritik von seinem „Hart aber fair“-Vorgänger Frank Plasberg gefallen lassen. Jetzt spricht der 34-Jährige über die Vorwürfe, den Neustart der Sendung, den Umgang mit der AfD – und er erklärt, warum es keine Nachfolge für Brigitte Büscher geben wird.Ab Montag wird „Hart aber fair“ von Ihrer Produktionsfirma „Florida Factual“ verantwortet.

Auf welche Änderungen können sich die Zuschauer einstellen?Wir wollen offener werden und verstärkt auch andere Konstellationen in unseren Gesprächen einsetzen. Wir werden nicht immer fünf Gäste haben, die ein Thema diskutieren. Stattdessen werden wir je nach Fall schauen, was am besten passt. Da kann durchaus auch ein Einzelgespräch dabei sein. Was uns wichtig ist: Bürger und ihre Alltagsanliegen spielen eine zentrale Rolle, aber wir entwickeln diese Rolle weiter. Wir wollen nicht mehr den einen Bürger in die Runde setzen, der stellvertretend für alle seine Perspektive schildert, sondern verschiedene Positionen aus der Gesellschaft abbilde





