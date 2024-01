Einzigartige Möbel aus vermeintlichem Müll

Das Studio Kooij liegt in einem Industriegelände aus dem 19. Jahrhundert in Zaandam, etwa 20 Minuten nördlich von Amsterdam. Einst wurden hier Munition und Waffen hergestellt, getestet und gelagert. In einem der vielen Backsteingebäude befindet sich heute die fröhliche Welt des niederländischen Designers Dirk van der Kooij. Darin stehen die Roboter und 3-D-Drucker, die seine Objekte ausspucken. Die knubbeligen 'Chubby Chairs' in den leuchtendsten Farben.

Die kunterbunt marmorierten 'Meltingpot Tables'. Die verschiedenen Leuchten mit ihren das Licht so faszinierend streuenden Riffelstrukturen. In der Produktionshalle arbeiten zwölf Leute an den lauten Maschinen zu noch lauterer Musik; an den Schreibtischen nebenan tauschen Mitarbeiter:innen gerade ihre eigens angeschafften Bürostühle gegen die Stühle des Designers





