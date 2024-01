Leverkusen bezwingt Leipzig in einem packenden Schlagabtausch. Nach dem Last Minute-Wahnsinn in Augsburg jubelt die Werkself erneut durch einen entscheidenden Treffer in der Nachspielzeit. Lothar Matthäus lobt die Werkself über alle Maßen. Nächster Siegtreffer in der Nachspielzeit - Bayer Leverkusen hat zum Rückrundenstart seine Traumsaison in einem Fünf-Tore-Spektakel fortgesetzt.

Das in der zweiten Hälfte stark überlegene Team von Trainer Xabi Alonso gewann das fulminante Topspiel bei DFB-Pokal-Sieger RB Leipzig 3:2 (0:1) und bleibt auch nach dem 18. Spieltag ungeschlagen. Zudem hielt Tabellenführer Leverkusen den Druck auf Verfolger Bayern München aufrecht.Die Leipziger verloren auch ihr zweites Heimspiel des Jahres und verpassten die Chance, im Rennen um die erneute Champions-League-Qualifikation wichtige Punkte gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte zu sammeln.Nathan Tella (47.) und Jonathan Tah (63.) hatten jeweils für Leverkusen ausgeglichen, Piero Hincapie (90.+1) wurde zum späten Matchwinne





