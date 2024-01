Kurioser Zwischenfall bei World Indoor Bowls Championships

Bei der World Indoor Bowls Championships ist es zu einem kuriosen Zwischenfall gekommen. Während des Halbfinals zwischen Stuart Anderson und Harry Goodwin waren laute Stöhngeräusche zu vernehmen. Videos von der BBC-Übertragung kursieren im Netz. Die Spieler nahmen es ebenso wie das Publikum mit Humor. Kurz danach...-Beiträge, die Ausschnitte der Übertragung mit den Geräuschen im Hintergrund zeigen und schrieb zu einem:"Das war ich hehe.

" Auch bei der Auslosung der EM-Gruppen im Dezember sowie bei einem Premier-League-Spiel tauchten bereits die Stöhnlaute auf, was Jarvis im Anschluss für sich beanspruchte.Völlig überraschend schied Top-Favorit Michael van Gerwen im Viertelfinale der Darts-WM aus. Nun nannte das Management des Niederländers einen kuriosen Grund für die untypisch schlechte Performance: Gegenüber dem niederländischen Blatt"NOS" erklärte das Management, der Niederländer hätte mit Magenproblemen zu kämpfen gehabt ...Zu viele PS! Verstappen darf Mietwagen nicht leihen Kurioses Erlebnis für Max Verstappe





ransport » / 🏆 80. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Emotn N1 im Test: Der perfekte Mini-Beamer für Einsteiger mit einem guten Preis-Leistungs-VerhältnisAna macht bei Eurogamer.de seit 2020 die Video-Redaktion. Sie streamt in ihrer Freizeit und spielt viel Strategie- und Indiespiele am PC - kann aber grundsätzlich mit jedem Genre und jeder Konsole etwas anfangen.

Herkunft: eurogamer_de - 🏆 73. / 59 Weiterlesen »

Genießen Sie den Winter mit einem köstlichen Apple CrumbleDie letzten kalten Wintermonate sind angebrochen und es ist genau die richtige Zeit, um sich noch einmal mit warmen und wohltuenden Köstlichkeiten zu verwöhnen. Der Apple Crumble, ein Dessert aus saftigen Äpfeln, die in dünnen Scheiben geschnitten sind und von einer knusprigen, süßen Streuselkruste gekrönt werden, ermöglicht es uns, die Rezepte der kalten Jahreszeit nochmal in vollen Zügen auszukosten und zu genießen. Das warme, aromatische Dessert ist ein Genuss für die Sinne und bringt eine herrliche Kombination aus süßen, fruchtigen und knusprigen Aromen mit sich.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Kampf gegen Hamas im Libanon: Sorge vor EskalationAm Dienstagabend wurde der Vizechef des politischen Flügels der Hamas, Saleh al-Aruri, bei einem Drohnenangriff in einem südlichen Vorort von Beirut gezielt getötet. Medienberichten zufolge soll dort das Hamas-Büro neben einer Apotheke und einem Süßigkeitenladen liegen. Zusammen mit ihm wurden sechs weitere Hamas-Mitglieder getötet.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Ein Dorf in der Türkei: Das Ritual der SuppeIn einem kleinen Dorf im Nordosten der Türkei wiederholt sich seit rund einem Vierteljahrhundert jeden Freitag dasselbe Ritual. Eine ältere kurdische Frau kocht eine Suppe, um an ihren verschwundenen Sohn zu erinnern. Eine deutsche Regisseurin filmt das Erinnerungsritual.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Sind Klapphandys wieder cool?Klapphandys waren einst die stylischen Vorreiter der Mobilfunktechnologie und erfreuten sich großer Beliebtheit. Seit Samsung, Huawei und bald womöglich auch Apple und Google mit klapp- und faltbaren Smartphones auf den Markt kommen, fragen sich viele Menschen: Sind Klapphandys wieder cool? Lohnt sich der Kauf? Und wenn ja, für wen? Wir wagen ein paar Thesen dazu. Das sind die Top-Klapphandys des Jahres 1. Samsung Galaxy Z Flip5 Das Samsung Galaxy Z Flip5* ist der Spitzenreiter in der Welt der Klapphandys. Mit seinem faltbaren 3,4 Zoll-AMOLED-Display bietet es ein kompaktes Design, das sich zu einem großen Bildschirm ausklappen lässt. Es ist perfekt für Technikbegeisterte, die Spaß an einem ganz besonderen Smartphone haben

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Israelische Soldaten ignorieren Hilferufe von Geiseln im GazastreifenBei der versehentlichen Tötung von drei Geiseln im Gazastreifen haben israelische Soldaten einem militärischen Untersuchungsbericht zufolge Hilferufe ignoriert.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »