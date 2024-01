Konsequenzen nach AfD-Geheimtreffen: „Cancel Culture“-Vorwurf gegen Weidel

Die aufgedeckten Deportationspläne haben Folgen: AfD-Chefin Weidel trennt sich von ihrem Referenten Hartwig. Höcke ist auf der Flucht nach vorn.





tazgezwitscher » / 🏆 26. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nach 'Geheimtreffen': Wie nah sich AfD und Identitäre in NRW stehenGelb-schwarze Fahne der Identitären Bewegung

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Parteichef Tino Chrupalla wohl dabei: AfD-Geheimtreffen kein EinzelfallTreffen von AfD-Politikern, Neonazis und Unternehmern gab es offenbar schon öfter. Auch Chrupalla war wohl bei einer „Investorenrunde“ im Herbst 2021.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

5000 Menschen demonstrieren in Saarbrücken gegen AfD und RechtsDem Aufruf zu einer Kundgebung auf dem Saarbrücker Landwehrplatz gegen Rechts und gegen die AfD waren am Sonntag 5000 Menschen gefolgt. Sprecher zahlreicher Jugendorganisationen forderten ein Verbot der AfD und setzten sich für Vielfalt und Demokratie in Deutschland ein.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Proteste gegen AfD in mehreren StädtenSeit den Berichten über ein Geheimtreffen, an dem unter anderem AfD-Vertreter über Vertreibungspläne diskutierten, wird in mehreren Städten protestiert. Auch aus der Politik kommen Forderungen nach einem neuen Umgang mit der Partei.

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Landhaus Adlon: Treffen von AfD-Politikern und Identitärer BewegungDas Landhaus Adlon in Potsdam war Schauplatz eines Treffens zwischen AfD-Politikern, Mitgliedern der 'Werteunion' und Vertretern der 'Identitären Bewegung'. Das Recherchenetzwerk 'Correctiv' berichtet über die Veranstaltung, die an die 1920er-Jahre erinnert.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

AfD-Politiker schwadronieren mit Rechtsextremisten über Vertreibung von Millionen MenschenAfD-Politiker haben konspirativ mit Rechtsextremisten über die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland schwadroniert. Es wird diskutiert, ob dies ein Argument für ein Parteiverbot ist.

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »