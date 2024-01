Demo für Demokratie und gegen Rechtsextremismus in Bremen

Schon gestern gingen Hunderttausende auf die Straßen, um für Demokratie und gegen rechts einzustehen. Heute wird erneut überall in Deutschlands protestiert – auch in Bremen. Alle Infos zur Demo am Domshof.Bundesweit werden heute erneut Tausende Menschen bei Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus erwartet.

Nachdem bereits am Freitag und Samstag in zahlreichen Städten Hunderttausende Menschen auf die Straßen gegangen waren, rechnen die Veranstalter der Proteste nicht nur in Bremen mit Tausenden Teilnehmern. Auch unter anderem in München, Köln und Berlin sind am Sonntag große Kundgebungen geplant. Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen zur Demo in Bremen:und soll etwa bis 15 Uhr dauern. Die Veranstalter empfehlen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, frühzeitig anzureisen. Kurz vor Veranstaltungsbeginn war der Domshof bereits nahezu restlos gefüllt, es strömten aber noch zahlreiche Menschen Richtung Veranstaltungsort. Auch auf dem Marktplatz standen größere Menschengruppen. an der 'Laut gegen Rechts'-Demonstration. Angemeldet waren zunächst 500 Persone





weserkurier » / 🏆 55. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Protestaktionen gegen Rechtsextremismus in DeutschlandMehr als 100.000 Menschen sind heute in Deutschland auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus zu protestieren. Die Demonstration in Lüneburg verlief friedlich, aber mit deutlich mehr Teilnehmern als erwartet.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Wolfgang Schäuble: Ein Politiker, der die Demokratie verkörpertDie erste Lehre aus seinem Wirken lautet deshalb, stets darauf zu achten, dass das Kräfteparallelogramm der Politik austariert ist.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »

Demokratie in Polen: Der schwierige Start der Regierung TuskIn Polen versucht die neue Regierung unter Ministerpräsident Tusk, zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zurückzukehren. Die abgewählte PiS leistet Widerstand.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »

Empörungswelle in Deutschland: Thierse und Patzelt diskutieren über die Zukunft der DemokratieNach der "Correctiv"-Recherche geht eine Empörungswelle durch Deutschland. Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Thierse und Ex-OB von Frankfurt (Oder) Martin Patzelt diskutieren darüber, was daraus für die Demokratie folgt.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Sorge vor Gewalt: Wie sich Bremen auf die Silvesternacht vorbereitetDie Silvesternacht steht bevor. Bundesweit steigt die Sorge vor Krawallen und Gewalt gegen Einsatzkräfte. Wie sich die Polizei und Feuerwehr in Bremen auf ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Straßennamen in BremenStraßennamen in Bremen erzählen echte Bremer Geschichte

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »