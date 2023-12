Israelischer Sänger singt Nationalhymne für verschleppte Geiseln

Der israelische Sänger Eden Hason singt in New York mit Familienangehörigen der verschleppten Geiseln die Nationalhymne. Bei dem Event Lights for Liberty wurde die Freilassung der verbliebenen 135 Geiseln gefordert. Am frühen Morgen des 7. Oktober wachten Israelis in einem Albtraum aus Raketenterror und Massaker auf. Hunderte Hamas-Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln.

Israels Armee tötet nach Angaben eines Sprechers Hamas-Terroristen in den Tunneln unter dem Gazastreifen nun gezielt mit Sprengstoff. "Wir haben neue Kampfmethoden, die wir einsetzen werden, um Terroristen zu töten", erklärte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari am Donnerstagabend. Hamas-Terroristen und insbesondere ihre Anführer versteckten sich in ihren Tunneln im Untergrund





Sara Netanjahu fordert Freilassung von Geiseln in Hamas-GefangenschaftLaut Sara Netanjahu, Ehefrau des israelischen Ministerpräsidenten, ist ein Kind in Hamas-Gefangenschaft geboren worden. Sie fordert die sofortige Freilassung der Geiseln.

Geiseln der Hamas: Banges Hoffen der Angehörigen auf Hilfe aus BerlinAvihai Brodutch, Batsheva Yahalomi Cohen und Gilad Korngold (von links) sind Angehörige von Kindern, die vermutlich von der Hamas verschleppt wurden. In Berlin hoffen sie auf Unterstützung von der deutschen Politik. Vor mehr als 40 Tagen haben Hamas-Terroristen etwa 240 Menschen entführt, auch viele Kinder. Die Angehörigen können ihre Verzweiflung kaum in Worte fassen.mit ihren beiden Töchtern im Pyjama über Felder gerannt, um den Hamas-Terroristen zu entkommen, sagt Batsheva Yahalomi Cohen. Dabei trug die junge Frau ihre 20 Monate alte Tochter auf dem Arm. Ihre ältere Tochter, 10, rannte neben Cohen. Wenn ihnen die Kraft ausging, legten sie sich aufs Feld – in der Hoffnung, für tot gehalten zu werden, sollten die Terroristen auftauchen. So erzählt es Cohen am Mittwochnachmittag auf einer Pressekonferenz im Haus der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin auf Englisch

Kommunikationsnetze in Gaza wiederhergestellt, Papst Franziskus will Hamas-Geiseln treffenDie Kommunikationsnetze in Gaza sind nach Angaben des Anbieters in einigen Gebieten des Küstengebiets wiederhergestellt. Papst Franziskus will Angehörige von Hamas-Geiseln treffen. Die Entwicklungen vom Freitag zum Nachlesen.

Israelischer Ministerpräsident bedauert zivile Opfer im GazastreifenDie Kritik an Israel wegen des Leids der Zivilbevölkerung im Gazastreifen wächst. Ministerpräsident Netanjahu bedauert die hohe Zahl der zivilen Opfer durch die israelischen Angriffe auf die Hamas.

Israelischer Angriff auf den Gazastreifen: Dutzende Palästinenser getötetBei einem israelischen Angriff auf den Süden des Gazastreifens wurden Dutzende Palästinenser getötet, darunter offenbar auch weitere Kinder. Die Lage im Gazastreifen verschlechtert sich weiter, Hunderte Menschen verlassen das Al-Schifa-Krankenhaus.

Einigung zwischen Israel und Hamas auf Feuerpause und Freilassung von Geiseln rückt näherEine Einigung zwischen Israel und der Hamas auf eine Feuerpause rückt offenbar näher. Dutzende Geiseln könnten freikommen. Die Hamas hat einem Medienbericht zufolge neue Forderungen gestellt.

