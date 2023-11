Israelischer Angriff auf den Gazastreifen: Dutzende Palästinenser getötet

Bei einem israelischen Angriff auf den Süden des Gazastreifens wurden Dutzende Palästinenser getötet, darunter offenbar auch weitere Kinder. Unterdessen geht dieLage im Gazastreifen – "Unmittelbare Möglichkeit des Verhungerns" Hunderte Menschen verließen am Samstag das Al-Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza. Die Menschen flohen zu Fuß auf einer Straße in Richtung Süden, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP am Samstag berichtete.

Vertreter des von der radikalislamischen Hamas geführten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen erklärten, es seien nur noch etwa 120 Verletzte und eine nicht näher genannte Zahl von Frühgeborenen im Krankenhaus.Der Angaben zufolge handelt es sich bei den zurückgelassenen Patienten um Verletzte und Menschen mit chronischen Krankheiten, die nicht transportfähig seien. Für ihre Betreuung verblieb demnach auch eine nicht näher genannte Zahl von Krankenhausmitarbeitern vor Or





Dutzende Tote bei israelischem Angriff auf Flüchtlingslager im GazastreifenBei einem israelischen Angriff auf ein Flüchtlingslager im Gazastreifen sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Das Gesundheitsministerium der Hamas spricht von 50 Todesopfern. Zahlreiche weitere Menschen wurden verletzt und Gebäude zerstört.

Hamas: 'Dutzende' Opfer bei erneutem Angriff auf Flüchtlingslager im GazastreifenBei einem erneuten Angriff der israelischen Armee auf das Flüchtlingslager Dschabalia im Gazastreifen sind nach Hamas-Angaben 'Dutzende' Menschen getötet und

Bericht: 700 Palästinenser im Gazastreifen an einem Tag getötetBericht: 700 Palästinenser im Gazastreifen an einem Tag getötet

Bericht: 700 Palästinenser im Gazastreifen an einem Tag getötetTEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Im Krieg zwischen Israel und den islamistischen Hamas-Angreifern sind nach palästinensischen Angaben innerhalb eines Tages rund 700 Palästinenser getötet worden. Das berichtete

Israel-Hamas-Krieg: Netanjahu prüft offenbar Option, Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreibenWas passiert mit dem Gazastreifen, nachdem die Hamas zerstört ist? Ein israelisches Ministerium hat ein Dokument verfasst, das einen sehr umstrittenen Vorschlag enthält.

Erste Ausländer und Palästinenser mit Zweitpass dürfen den Gazastreifen verlassenErstmals seit Beginn des Kriegs in Israel und Gaza am 7. Oktober steht eine Gruppe ausländischer Staatsangehöriger und Palästinenser mit Zweitpass vor der Ausreise aus dem Gazastreifen nach Ägypten.

