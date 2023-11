Einigung zwischen Israel und Hamas auf Feuerpause und Freilassung von Geiseln rückt näher

Eine Einigung zwischen Israel und der Hamas auf eine Feuerpause rückt offenbar näher. Dutzende Geiseln könnten freikommen. Die Hamas hat einem Medienbericht zufolge neue Forderungen gestellt. Nach sechs Wochen Krieg scheint es in den mühsamen Verhandlungen zur Befreiung der Geiseln im Gazastreifen Fortschritte zu geben.

Medienberichten zufolge könnte es bald eine Einigung auf eine fünftägige Feuerpause, mehr humanitäre Hilfe für die notleidende Zivilbevölkerung und eine Freilassung Dutzender Geiseln geben. Dem israelischen Fernsehsender N12 zufolge signalisierte die islamistische Terrororganisation grundsätzlich Bereitschaft zur Freilassung von 87 Geiseln, darunter 53 Frauen, Kinder und Jugendliche sowie 34 Ausländer. Insgesamt hatten Terroristen der Hamas und anderer Gruppen am 7. Oktober rund 240 Geiseln aus Israel in den Gazastreifen verschleppt. Die „Washington Post“ berichtete, die mögliche Vereinbarung mit der Hamas sei unter der Vermittlung Katars in den vergangenen Wochen in Doha verhandelt worden





