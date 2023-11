Kommunikationsnetze in Gaza wiederhergestellt, Papst Franziskus will Hamas-Geiseln treffen

Die Kommunikationsnetze in Gaza sind nach Angaben des Anbieters in einigen Gebieten des Küstengebiets wiederhergestellt. Papst Franziskus will Angehörige von Hamas-Geiseln treffen. Die Entwicklungen vom Freitag zum Nachlesen.

Israel kündigt Feuerpause für Süd- Gaza an Human Rights Watch warnt vor Seuchenausbruch in Gaza Netanyahu: Es gelingt uns nicht, zivile Opfer zu minimierenSyrien: Israelische Raketen abgefangen Ende des Liveblogs Wir schließen den Liveblog für heute und danken für Ihr Interesse! Armeesprecher verteidigt Vorgehen im Gaza streifen Der Sprecher der israelischen Armee, Arye Shalicar , hat das umstrittene israelische Vorgehen im Gaza streifen mit vielen palästinensischen Opfern mit der Struktur der Hamas und ihren 'kleinen Terrorzentralen' in zivilen Einrichtungen begründet. So würden etwa in einem Krankenhauskomplex von mehreren Dutzend Gebäuden zwei oder drei als Terrorzentralen genutzt, dabei über mehrere Stockwerke verteilt 'und dann natürlich unterirdisch', schilderte Shalicar die Lage im heute journal des ZD





Papst Franziskus fordert Ende der Kämpfe im Gazakrieg: Der Papst hat dazu aufgerufen, dass im Krieg zwischen Israel und der Hamas die Gefechte eingestellt werden.

Video: Papst Franziskus: Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche im Portrait. Am 17. Dezember 1936 wird Jorge Mario Bergoglio in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires geboren. Bergoglio ist der älteste seiner vier Geschwister. Er macht einen Diplomabschluss als Chemietechniker. Erst danach beginnt er ein Theologiestudium und tritt 1958 dem Jesuitenorden bei.

Papst Franziskus zu aktuellen Kriegen: „Das größte Problem ist die Rüstungsindustrie". Papst Franziskus sprach in einem Interview über den Krieg im Nahen Osten. Frieden könne nur durch Dialog erreicht werden. Die Rüstungsindustrie zog er zur Verantwortung.

Franziskus nimmt als erster Papst an UN-Klimakonferenz teil: Papst Franziskus nimmt in einem Monat als erstes Oberhaupt der katholischen Kirche an der UN-Klimakonferenz in Dubai teil. 'Ich werde nach Dubai reisen'

COP28: Franziskus nimmt als erster Papst an Weltklimakonferenz teil. Vor wenigen Wochen hatte der Papst zu einem entschlosseneren Kampf gegen die Klimakrise aufgerufen. Nun will Franziskus Ende des Jahres zum Weltklimagipfel kommen – als erstes Oberhaupt der katholischen Kirche.

Papst Franziskus ruft zum Friedensgebet im Petersdom auf: Tausende Menschen beten mit dem Papst im Petersdom für den Frieden. Franziskus spricht vom Wahnsinn des Krieges und ruft alle Menschen zur Verantwortung für den Frieden auf. Die Gebetsaktion steht in Zusammenhang mit dem Kriegsausbruch im Nahen Osten.

