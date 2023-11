Israelischer Ministerpräsident bedauert zivile Opfer im Gazastreifen

Die Kritik an Israel wegen des Leids der Zivilbevölkerung im Gazastreifen wächst. Die Armee beteuert: Sie tue alles, um zivile Opfer zu vermeiden. Doch das gelingt nicht immer. Die Entwicklungen im Gazastreifen deuten darauf hin, dass das israelische Militär in den Süden des Gebiets vorrücken wird. Ministerpräsident Netanjahu bedauert die zivilen Opfer.Es ist ein ungewöhnliches Eingeständnis, dazu noch eines, dass man gerade Benjamin Netanjahu wohl kaum zugetraut hätte.

Erstmals bedauert er die hohe Zahl der zivilen Opfer durch die israelischen Angriffe auf die Hamas im Gazastreifen. Israel unternehme alles, um Zivilisten zu schützen. Trotzdem sei es nicht gelungen, dieDas zeigt einerseits, unter welch großem internationalen Druck der israelische Ministerpräsident offenbar steht: Immer mehr Staaten kritisieren die Kriegsführung Israels, sogar der. Auf der anderen Seite bestätigt Netanjahu nur das Offensichtliche: Bisher wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums in Gaza etwa 11.000 Menschen getöte





