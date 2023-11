Sara Netanjahu fordert Freilassung von Geiseln in Hamas-Gefangenschaft

Laut Sara Netanjahu, Ehefrau des israelischen Ministerpräsidenten, ist ein Kind in Hamas-Gefangenschaft geboren worden. Sie fordert die sofortige Freilassung der Geiseln.Eine weibliche Geisel in der Gewalt der islamistischen Terrororganisation Hamas hat nach israelischen Informationen ein Baby zur Welt gebracht.

Sara Netanjahu, die Frau des israelischen Ministerpräsidenten, schrieb dies am Mittwoch in einem Brief an die Ehefrau des Sie schreibe von Mutter zu Mutter, hieß es in dem Brief von Netanjahu. Unabhängig waren die Informationen jedoch nicht zu überprüfen.Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in denhatte die islamistische Hamas am 7. Oktober im Süden Israels rund 1.200 Menschen getöte

:

ZDFHEUTE: Protestzug für die Freilassung der Hamas-GeiselnTeilnehmer eines Protestzuges laufen von Tel Aviv nach Jerusalem, um vor dem Büro von Ministerpräsident Netanjahu für die Freilassung der Hamas - Geiseln zu demonstrieren. Sie fordern Netanjahu zu einem Treffen auf, um die Bedingungen für einen Austausch von Geiseln zu erklären. In einem Comic-Film verarbeitet eine israelische Mutter die Geiseln ahme ihrer beiden Söhne durch die Hamas . Die Gespräche über die Freilassung der Geiseln gehen weiter.

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen »

TAGESSPİEGEL: Rücktrittsforderungen und schlechte Umfragen: Wie lange kann sich Netanjahu noch im Amt halten?Die Kritik am israelischen Premier Netanjahu wird immer lauter. Viele wollen, dass er sein Amt niederlegt – auch die Angehörigen derjenigen, die von der Hamas als Geiseln gehalten werden. Wie lange kann er sich noch halten?

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

BERLİNERZEİTUNG: Erdogans Hamas-Unterstützung: Rhetorik oder Allianz?Erdogan-Besuch in Berlin: Die Türkei ist mehr Freund des Westens, als die Deutschen es ahnen – sagt EU- und Türkei-Experte EmrePeker und erklärt, warum Erdogans Hamas -Unterstützung vor allem Rhetorik ist. EPspin Israel Gaza

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen »

ZDFHEUTE: Israel wirft der Hamas vor, das Al-Schifa-Krankenhaus als Kommandozentrale zu nutzen Israel wirft der Hamas vor, das Al-Schifa-Krankenhaus als Kommandozentrale zu nutzen. Die Terrororganisation bestreitet das. Wer sagt die Wahrheit?

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen »

FOCUSONLİNE: Israelische Armee findet Waffen der Hamas im Schifa-KrankenhausDie israelische Armee hat im Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen Waffen der Hamas gefunden. Es wurden auch Brutkästen und Babynahrung in die Klinik gebracht. Es wird vermutet, dass mehr Geiseln einen deutschen Pass haben als bisher angenommen. Der Einsatz in der Klinik dauert noch an.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »

BERLİNERZEİTUNG: Israels Krieg gegen den Terror der Hamas Israel s Krieg gegen den Terror der Hamas hat die deutsche Debatte unter Bekenntnisstress gesetzt. Um sich daraus zu befreien, braucht es klare Übereinkünfte. Ein Kommentar. Greta GretaThunberg Israel Gaza FridayForFuture

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen »