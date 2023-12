Industrial erreicht neuen Rekordstand

Industrial ist am Freitag kurz vor Börsenschluss erstmals über die Marke von 37 300 Punkten gesprungen. Der Schritt war zwar nur klein, dennoch gelang es dem bekanntesten Wall-Street-Index dadurch, seinen am Mittwoch gestarteten Rekordlauf fortzusetzen. Die Stimmung der Anleger blieb jedoch verhalten, nachdem der Präsident der New Yorker Notenbank, John Williams, im Fernsehen die Erwartungen an deutliche Zinssenkungen in den USA im kommenden Jahr dämpfte.

Zudem gingen von den Konjunkturdaten gemischte Signale aus, was die Hoffnung auf Zinssenkungen angeht. Mit einem Plus von 0,15 Prozent auf 37 305,16 Zähler ging der Dow aus dem Tag. Im Wochenverlauf bedeutet dies ein Plus von knapp drei Prozent. Seit seinem Zwischentief im Oktober summiert sich sein Gewinn auf inzwischen gut 15 Prozent.gewann indes 0,52 Prozent auf 16 623,45 Zähler. Sein Wochenplus beträgt damit fast dreieinhalb Prozent. Sein Rekordhoch hat er allerdings noch nicht ganz erreicht. Es fehlen aber inzwischen weniger als 150 Punkt





US-Anleger scheuen größere Risiken und Wall Street-Rally legt eine Pause einAm Ende einer ereignisreichen und erfolgreichen Woche scheuten die US-Anleger größere Risiken. Die Rally an der Wall Street legte damit eine Pause ein. Zuvor hatte der DAX seine Klettertour fortgesetzt. Mit dem Auslaufen der Berichtssaison fehlten der Wall Street zum Wochenschluss die Impulse. Die großen Aktienindizes stagnierten nach einer mit zahlreichen Konjunkturdaten gespickten Woche. Kursverluste bei mehreren Einzelwerten und Zweifel an baldigen Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) nach neuen Aussagen wichtiger Vertreter bremsten die Rally an der Wall Street aus. Am Ende schloss der Dow Jones, der Leitindex der Standardwerte, bei 34.947 Punkten minimal höher. Getragen von Zinshoffnungen nach den Inflationsdaten hat sich der Dow seit seinem Zwischentief Ende Oktober deutlich erholt, und die Gewinnbilanz für diese Woche beträgt zwei Prozent. Auch die anderen großen Indizes bewegten sich kaum. Der marktbreite S&P-500 hatte den ganzen Tag mit seinem Schlusskurs gerungen und ging am Ende bei 4514 Zählern um 0,1 Prozent leicht höher aus dem Handel

