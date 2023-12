Keine Ausnahme für nationale Sicherheit: EU einigt sich auf Media Freedom Act

Am Ende hat Macron seinen Willen doch nicht bekommen. Am Freitag verhandelten Kommission, Parlament und die Mitgliedstaaten der EU im sogenannten Trilog über den European Media Freedom Act (EMFA). Er soll Journalist:innen schützen, auch vor staatlicher Überwachung. Nun ist klar: Eine generelle Ausnahme für nationale Sicherheit wird es nicht geben. Doch nicht alle stimmen in den Jubelchor mit ein.haben staatliche Stellen solche Staatstrojaner gegen Journalist:innen eingesetzt.

Nicht immer sind die Urheber:innen der Attacken bekannt. Zudem ist immer noch unklar, wer die Das ist ein großes Problem für die Pressefreiheit: Denn wie kann eine Journalistin ihrem Informanten Anonymität garantieren – wenn gleichzeitig Polizistinnen oder Geheimdienstler mitlesen? Dennoch wurde um keine andere Bestimmung des EMFA so sehr gerungen.Die Vorstellungen der verhandelnden EU-Institutionen lagen weit auseinander. Das Parlament wollte den Spyware-Einsatz nur unter strengen Voraussetzungen erlaube





netzpolitik_org » / 🏆 56. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Einigung bei Verhandlungen über den European Media Freedom ActA deal on the EU Media Freedom Act includes a problematic 'must carry' obligation, barring platforms from removing content that violates community standards for 24 hours—an approach EU users will not support. I share my views in netzpolitik_org ⬇️

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »

Sicherheit der elektronischen Patientenakte im Gesundheitsausschuss vernachlässigtDie Bundesregierung plant die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) ab Januar 2025. Im Gesundheitsausschuss spielte das Thema Sicherheit jedoch nur eine marginale Rolle. Experten wurden lediglich zweieinhalb Stunden angehört. Die ePA wird als Wendepunkt und Paradigmenwechsel betrachtet.

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »

Euro NCAP: Große Elektro-SUV nicht gut für die Sicherheit und UmweltIm Sicherheitsprogramm Euro NCAP werden auch Elektroautos geprüft. Deren zunehmendes Gewicht ist laut den Testern ein unguter Trend.

Herkunft: ecomento_de - 🏆 66. / 61 Weiterlesen »

Black Friday: Media Markt und Saturn senken PreiseDie Black Friday Woche nähert sich ihrem Höhepunkt, wobei Media Markt und Saturn erneut ihre Preise senken. In den Prospekten findet ihr neue Angebote anlässlich der Schnäppchentage. Wir führen durch den Deals-Dschungel und verschaffen euch einen Überblick.

Herkunft: WinFuture - 🏆 67. / 61 Weiterlesen »

Black Friday Weekend bei Media Markt und SaturnDas erste Black Friday Weekend ist da. Media Markt und Saturn drehen an diesem Wochenende erneut an der Preisschraube und zeigen sich mit günstigen Angeboten. Wir haben die Technik-Deals rund um den großen Schnäppchen-Tag für euch genauer unter die Lupe genommen.

Herkunft: WinFuture - 🏆 67. / 61 Weiterlesen »

Außenministerin Baerbock ruft zur Stärkung der OSZE aufAußenministerin Annalena Baerbock hat angesichts der Blockade Moskaus dazu aufgerufen, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) arbeitsfähig zu halten.

Herkunft: dpa - 🏆 92. / 51 Weiterlesen »