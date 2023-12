Borussia Dortmund wird Gruppensieger mit 1:1 gegen Paris St. Germain

Borussia Dortmunds nächste starke Vorstellung in der Champions League: Mit dem 1:1 gegen Paris St. Germain macht sich der BVB zum Gruppensieger. PSG reicht das zum Weiterkommen, weil Newcastle nicht gewinnt. Die 81.365 Zuschauer sahen eine spektakuläre erste Hälfte. Die erste Großchance hatte Marco Reus nach Ablage von Niclas Füllkrug in der zehnten Minute. Nur drei Minuten danach hätte PSG in Führung gehen können, Vitinha scheiterte aber an BVB-Keeper Gregor Kobel (13.).

Weiter ging es mit Chancen für Marius Wolf (14.) und auf der anderen Seite für Kang-in Lee, der zentral vor dem Tor stand, die Kugel aber am Tor vorbeischoss (16.) Direkt darauf hatte Kylian Mbappé die größte Chance der ersten Hälfte, als er an Kobel vorbeiging und den Ball halbhoch aufs Tor schoss. Niklas Süle setzte jedoch nach rettete mit einer spektakulären Grätsche (18.). Bradley Parola scheiterte in der 20. Minute am Pfosten, Dortmund überstand die Pariser Drangphase mit Glück und das Spiel wurde wieder ausgeglichene





ZDFsportstudio » / 🏆 83. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Borussia Dortmund unter Druck vor Spiel gegen RB LeipzigBorussia Dortmund steht vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig unter Druck. Personelle Probleme erschweren die Vorbereitung - und öffnen eine Tür für U-17-Weltmeister Paris Brunner.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Borussia Dortmund - RB Leipzig 1:2 | 14. SpieltagLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel Borussia Dortmund - RB Leipzig

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Borussia Dortmund: Kehl spricht über aktuelle Lage und Trennung von StanicBVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gibt ein exklusives Interview über die aktuelle Lage des Vereins, das Pokalspiel in Stuttgart und die Trennung von Slaven Stanic.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Drei Dinge, die bei Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund auffielen: Das Kaninchen entkommt der SchlangeBorussia Dortmund parkt gegen Bayer Leverkusen den viel zitierten Bus. Am Ende springt ein glückliches 1:1 heraus. Drei Dinge, die auffielen.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Borussia Dortmund löst vorzeitig das Achtelfinalticket in der Champions LeagueBorussia Dortmund gewinnt gegen AC Mailand und sichert sich vorzeitig das Achtelfinalticket in der Champions League. Mit einer starken Leistung und einem jungen Spieler gelingt der Durchbruch in der schwierigen Gruppe.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Paris St. Germain droht vorzeitiges Aus in der KönigsklasseVor einem Jahr war Paris St. Germain durch das WM-Finale in Katar und das Duell Messi gegen Mbappé der Nabel der Fußball-Welt. Nun droht PSG bei Borussia Dortmund heute das vorzeitige Aus in der Königklasse.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »