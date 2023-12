Prinz Pavlos und Prinzessin Marie-Chantal schicken Weihnachtsgrüße. Sie haben zusammen mit ihren fünf Kindern eine wundervolle Karte gestaltet und auf Instagram geteilt. Die Familie lächelt lässig und entspannt in die Kamera und wünscht Frieden, Liebe, Glück und Sonnenschein für das kommende Jahr.





