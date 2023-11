Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill feiern Weihnachten in Stockholm

Nur noch wenige Wochen bis zum Heiligen Abend – doch die schwedischen Royal-Fans erhalten jetzt schon ein Geschenk. Wie der Palast bestätigt, werden Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill mit ihren Kindern pünktlich zum Fest in Stockholm sein. Und damit ist nicht nur Weihnachten gemeint.Margareta Thorgren gegenüber 'Svensk Damtidning' und bekräftigt auch gegenüber 'Aftonbladet' nachdrücklich: 'Ja, die ganze Familie wird zusammen sein.

' Natürlich ist die Anreise der aktuell noch in den USA lebenden jüngsten Tochter von KönigSilvia wird am Tag vor Heiligabend 80 Jahre alt. Wie bekannt wurde, wird sie ihr Wiegenfest im engsten Familienkreis begehen. Dabei dürfen ihr Nesthäkchen samt Anhang natürlich nicht fehlen. Verpassen werden Madeleine und Chris allerdings die weiteren Feierlichkeiten rund um das stolze Geburtsjubiläum der Königin. Diese haben nämlich schon längst begonnen.So besuchte Silvia am 5. November gemeinsam mit ihrem Mann nicht nur irgendein Konzert in der Schlosskirche Drottninghol





