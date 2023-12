Prinzessin Mette-Marit hat Angst vor dem Auszug ihrer Kinder

In einer neuen TV-Doku hat Prinzessin Mette-Marit eine ihrer größten Ängste offenbart. Sie habe 'totale Panik' davor, dass in naher Zukunft all ihre drei Kinder das gemeinsame Zuhause verlassen haben werden. Aktuell wohnt nur noch Prinz Sverre Magnus bei seinen Eltern. Wenn die Kinder flügge werden und das heimische Nest verlassen, dürfte das wohl für jedes Elternpaar ein einschneidendes Erlebnis darstellen.

So offenbar auch bei den Royals: In der zweiten Episode einer neuen, dreiteiligen TV-Dokumentation mit dem Titel 'Kronprinsparet – vårt Norge' (deutsch: 'Das Kronprinzenpaar – unser Norwegen') diskutieren Haakon und Mette-Marit, die seit über 22 Jahren verheiratet sind, darüber, wie sie sich ihr Leben vorstellen, sobald jedes der drei Kinder –, 17 – einmal aus Gut Skaugum ausgezogen sein würden. 'Panik', habe Mette-Marit laut der norwegischen Tageszeitung 'Verdens Gang' (kurz 'VG'), die sich die Doku vorab anschauen durfte, sofort auf die entsprechende Frage geantworte





