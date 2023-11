Thanksgiving-Pause: Ruhiger Handelstag an der Wall Street erwartet

Wegen Thanksgiving wird heute an der Wall Street nicht gehandelt. Marktbeobachter rechnen deshalb mit einem entspannten Handelstag. Der DAX dürfte zum Start auf der Stelle treten. Banken und Broker erwarten, dass der DAX zum Handelsstart auf der Stelle treten wird. Gestern war der deutsche Leitindex auf den höchsten Stand seit fast drei Monaten gestiegen. Er ging mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 15.958 Punkten aus dem Handel. Noch immer ist die Marke von 16.

000 Punkten ein wichtiges Thema für die Anleger. 'Kann der deutsche Leitindex die Schallmauer zeitnah nicht durchbrechen, dürften trotz des intakten Aufwärtstrends verstärkt Gewinnmitnahmen einsetzen', erwartet Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Die Suche nach unterstützenden Faktoren, um die Rally fortzusetzen, gestalte sich derzeit schwierig, so der Marktexperte. Ruhiger Handel erwartet Auf Impulse aus den USA müssen die Anleger heute verzichten. Wegen des Thanksgiving-Feiertags in den USA wird heute weltweit mit einem ruhigen, umsatzarmen Handel gerechne





