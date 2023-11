Schwache Ergebnisse von Walmart und Cisco überschatten den Handel an der Wall Street

Schwach aufgenommene Ergebnisse der Branchengrößen Walmart und Cisco überschatteten den Handel an der Wall Street. Zinshoffnungen, die zuletzt den Markt getrieben hatten, traten in den Hintergrund. In New York haben sich die großen Aktienindizes heute schwer getan und schlossen letztlich kaum verändert und dabei uneinheitlich. Der Leitindex Dow Jones gab 0,13 Prozent nach und ging bei 34.945 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P-500-Index stand am Ende 0,12 Prozent leicht höher.

Ähnlich die Technologiebörse Nasdaq, die 0,1 Prozent gewann. An der Wall Street hatte die jüngste von Zinshoffnungen getragene Aufwärtsdynamik bereits gestern spürbar nachgelassen. Die großen Indizes legten zwar weiter zu, verzeichneten aber nur noch kleine Gewinne. 'Die Herausforderung besteht im Moment darin, dass die Anleger beides gleichzeitig haben wollen: eine weiche Landung der Wirtschaft und erhebliche Zinssenkungen im kommenden Jahr. Meiner Meinung nach stricken sie mit heißer Nadel', sagte Karl Schamotta, Chefstratege beim Handelshaus Corpa

:

AERZTEZEİTUNG: Neue Studie zeigt vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von DepressionenEine Phase-III-Studie mit dem Medikament Zuranolon zeigt vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von Major-Depressionen. Der Wirkstoff scheint die Symptome schnell zu lindern und könnte eine Alternative zu herkömmlichen Therapien sein.

Herkunft: aerztezeitung | Weiterlesen »

ECOMENTO_DE: TÜV-Report 2024: Elektroautos zeigen bei der Hauptuntersuchung ihre SchwachstellenElektroautos schneiden bei der Hauptuntersuchung durchwachsen ab. Das zeigen die Ergebnisse des 'TÜV-Reports 2024'.

Herkunft: ecomento_de | Weiterlesen »

AZ_AUGSBURG: Weniger Vertrauen als Parteien: Bittere Wahrheiten für die KirchenEine umfassende Studie hat das Verhältnis der Bevölkerung zu Religion und Kirchenzugehörigkeit erforscht. Die Ergebnisse sind für Kirchenverantwortliche verheerend. Die katholische Kirche und der Islam haben weniger Vertrauen als politische Parteien. Interessanterweise haben katholische Kirchenmitglieder mehr Vertrauen in die evangelische Kirche als in ihre eigene Kirche. Es wurden weitere Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage vorgestellt, die sowohl bittere Wahrheiten als auch wenige Hoffnungszeichen für die beiden großen christlichen Kirchen enthält.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen »

RANSPORT: Gerüchte um Dan Campbell und Bill BelichickPatriots-Aus besiegelt? Bill Belichick soll bereits ein neues NFL-Team für 2024 gefunden haben - mit einem 'exzellenten Quarterback'. 😳 ranNFL ranNFLsuechtig

Herkunft: ransport | Weiterlesen »

ELECTRİVENET: Neue weltweite Norm für Schnellladezeiten von ElektroautosGenauere und einheitliche Angaben zu den Schnellladezeiten von Elektroautos sind die Ziele einer neuen weltweiten Norm, die vom deutschen Verband der Automobilindustrie (VDA ) gemeinsam mit Partnern auf den Weg gebracht wurde.

Herkunft: ElectriveNet | Weiterlesen »