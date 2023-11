Wettbewerber um die Nachfolge des Transportpanzers Fuchs

Es hatte sich bereits abgezeichnet, dass trotz der anfänglichen Fokussierung auf das 6×6-Fahrzeug von Patria aus dem CAVS-Programm für die Nachfolge des Transportpanzers Fuchs zwei weitere Fahrzeuge ernsthaft betrachtet werden sollen.

Zur Debatte stehen der Fuchs 1A9 von Rheinmetall sowie der Pandur Evolution von General Dynamics European Land System (GDELS) (Soldat&Technik Der priorisierte Forderungskatalog der Streitkräfte bilde – neben der Marktverfügbarkeit des jeweiligen Systems – die einheitliche Grundlage für die objektive Bewertung aller in Betracht kommenden Fahrzeuge, antwortete der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister der Verteidigung Thomas Hitschler am 1. November auf eine schriftliche Frage des Mitglieds im Verteidigungsausschuss Armin Schwarz (CDU/CSU

:

DWDL: Deutsches HausEines sei gleich vorweg gesagt: Über weite Strecken ist"Deutsches Haus" schwer zu ertragen. Die industriell durchstrukturierte Tötung von Juden und anderen vermeintlich minderwertigen Menschen im Vernichtungslager von Auschwitz wird zwar kein einziges Mal bildlich gezeigt. Dafür wird in allen Einzelheiten über die menschenverachtenden Gräueltaten geredet – so wie es tatsächlich ab 1963 im ersten Auschwitz-Prozess vorm Frankfurter Schwurgericht ablief, wo ranghohe Ex-SS-Offiziere als Angeklagte und Überlebende als Zeugen aufeinandertrafen. Auch wenn es schmerzt, sollte, ja muss man sich diesem herausragenden Fünfteiler stellen, um gerade in heutiger Zeit mit Herz und Kopf zu erfassen, wovon wir eigentlich sprechen, wenn wir das Bekenntnis"Nie wieder!" ablegen. Drehbuchautorin und Showrunnerin Annette Hess hat"Deutsches Haus" als wichtigstes Werk ihrer Karriere bezeichnet

Herkunft: DWDL | Weiterlesen »

ZDFHEUTE: Ampel verhängt zunächst Sperre für KlimafondsNach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat die Bundesregierung eine Ausgabensperre für den Klimafonds verhängt. Ein neuer Plan werde schnellstmöglich erarbeitet.

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen »

DPA: Britischer Asyl-Pakt mit Ruanda ist rechtswidrigEr werde die irreguläre Migration stoppen, hatte Premier Sunak versprochen. Doch sein Plan wird vom Obersten Gericht zerpflückt. Nun dürfte der Druck auf den Regierungschef aus den eigenen Reihen weiter steigen.

Herkunft: dpa | Weiterlesen »

NTVDE: SPD-Chef Klingbeil kritisiert Union wegen Schuldenbremse-UrteilDas Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Einhaltung der Schuldenbremse wertet SPD-Chef Lars Klingbeil als 'Herausforderung für die Politik insgesamt'. Die Ampel werde einen gemeinsamen Weg finden und 'über vieles grundlegend reden müssen'. Der Union wirft Klingbeil eine destruktive Haltung vor.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

NDR: Deutsche Bahn: Gewerkschaft kündigt Streik anDer Ausstand soll laut Gewerkschaft von heute 22 Uhr bis Donnerstag 18 Uhr dauern. Die Deutsche Bahn (DB) rief ihre Kunden dazu auf, Zugreisen zu verschieben, es werde mit "massiven Beeinträchtigungen" gerechnet.

Herkunft: ndr | Weiterlesen »

ESUTDE: Wettbewerber um die Nachfolge des Transportpanzers FuchsEs hatte sich bereits abgezeichnet, dass trotz der anfänglichen Fokussierung auf das 6×6-Fahrzeug von Patria aus dem CAVS-Programm für die Nachfolge des Transportpanzer s Fuchs zwei weitere Fahrzeuge ernsthaft betrachtet werden sollen.

Herkunft: esutde | Weiterlesen »