Neue weltweite Norm für Schnellladezeiten von Elektroautos

Genauere und einheitliche Angaben zu den Schnellladezeiten von Elektroautos sind die Ziele einer neuen weltweiten Norm, die vom deutschen Verband der Automobilindustrie (VDA) gemeinsam mit Partnern auf den Weg gebracht wurde. Die Norm ISO/SAE 12906 regelt einheitlich die Messung von Reichweitenzugewinn, Ladezeit, Maximalleistung und Ladeeffizienz.

Das erklärte Ziel: Ab dem kommenden Jahr soll der Standard von Fahrzeugherstellern für ihre Werbebroschüren und technischen Datenblätter genutzt werden. Ein Muss ist die Verwendung der Norm für die Hersteller zwar nicht, der VDA rechnet aber damit, dass sich das Gros der Unternehmen der Regelung anschließen wird – auch, weil Kunden dies einfordern. Auf der ISO-Website wird die ISO/SAE 12906 noch als „under development“ geführt. Der VDA sieht es aus Kundensicht als Problem an, dass die Hersteller die Angaben zum Schnellladen frei wählen könne

:

FN_NACHRİCHTEN: Aktie im Plus: So wettet Ölgigant Exxon auf die langfristige Nachfrage von Elektroautos© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard DrewExxon Mobil setzt auf Lithium als langfristige Wette auf die Nachfrage von Elektroautos . Der Ölkonzern plant, bis 2027 auf Ölfeldern in Arkansas Lithium

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

ECOMENTO_DE: Polestar präsentiert neue Elektroautos auf dem Polestar Day InnovationenDie Elektroauto-Marke Polestar hat beim ersten „Polestar Day Innovationen“ ihren Weg in die Zukunft präsentiert. Bei der Veranstaltung in Los Angeles, Kalifornien, zeigte die Volvo-Schwester ihre für die nächsten Jahre geplanten Neueinführungen. Dazu gehört die Sportlimousine Polestar 5, die bei der Veranstaltung offenbar erstmals in Serienform zu sehen war.

Herkunft: ecomento_de | Weiterlesen »

SZAKTUELL: Mehr öffentliche Ladepunkte für Elektroautos in DeutschlandIn Deutschland gibt es immer mehr öffentliche Ladepunkte für Elektroautos . Besonders Schnellladesäulen finden E-Auto-Nutzer inzwischen leichter. Doch dem eigenen Ziel hängt die Bundesregierung aus Sicht des Automobilverbands weiter hinterher.

Herkunft: szaktuell | Weiterlesen »

ECOMENTO_DE: ADAC testet erschwingliche Elektroautos unter 30.000 EuroDer ADAC hat die derzeit verfügbaren Elektroauto-Modelle unter 30.000 Euro getestet. Der Renault Twingo E-Tech Electric geht als Sieger hervor, während der Dacia Spring abgewertet wurde.

Herkunft: ecomento_de | Weiterlesen »

NWNEWS: E-Auto-Ladepunkte in NRW: Aachen, Kleve und Remscheid liegen vornBei der Zahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte für Elektroautos gibt es auch in Nordrhein-Westfalen große Unterschiede unter den Kommunen.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen »

FOLLOW_THE_G: Teuer-Schock für E-Autos: Großer Fehler rächt sich 2024Der E-Auto-Kauf ist eine teure Angelegenheit. Daran wird sich wohl so bald auch nichts ändern. Potenzielle Kunden könnten schon bald sogar noch tiefer in die Tasche greifen müssen. Ab 2024 steht eine Steueränderung an, die Elektroautos mehrere Tausend Euro teurer machen kann. Umweltminister Robert Habeck geht deshalb jetzt Klinken putzen.

Herkunft: Follow_the_G | Weiterlesen »