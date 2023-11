Neue Studie zeigt vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von Depressionen

Charlottesville. Eine Therapie mit SSRI braucht bekanntlich Zeit, um Depressionen wirksam zu lindern – es können Wochen oder gar Monate vergehen, bis sich die Erkrankten deutlich besser fühlen. Esketamin verspricht zwar eine deutlich raschere antidepressive Wirkung, die Anwendung ist jedoch an Auflagen gekoppelt, zudem ist das Medikament in Deutschland nur für Personen mit therapieresistenter Depression zugelassen. Eine Alternative könnten nebenwirkungsarme GABA-Rezeptor-Modulatoren sein.

In ersten Studien haben sich neuroaktive Steroide wie der Progesteron-Metabolit Allopregnanolon (Brexanolon) oder das synthetische Steroid Zuranolon bei postpartaler Depression bewährt. Ein Team um Dr. Anita Clayton von der Virginia School of Medicine Charlottesville präsentiert Resultate einer Phase-III-Studie mit Zuranolon bei Major-Depression (Am J Psychiatry 2023; online 3. Mai). Auch hier scheint der Wirkstoff die Depressionen recht schnell zu lindern.An der Studie nahmen 352 Frauen und 185 Männer teil. Die Hälfte bekam 15 Tage lang täglich 50 mg Zuranolon, die übrigen erhielten Placeb

BILD: Asyl-Gipfel im Kanzleramt: Ergebnisse nach stundenlangen VerhandlungenDie 16 Regierungschefs der Länder haben sich mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Linder auf Ergebnisse geeinigt. Die Bundesregierung wird prüfen, ob die Feststellung des Schutzstatus von Geflüchteten auch in Transit- oder Drittstaaten erfolgen kann.

AERZTEZEİTUNG: ORBITA-2-Studie : PCI verbessert wohl Brustschmerz-Symptomatik bei stabiler KHKDass perkutane Koronarintervention (PCI) bei stabiler KHK pektanginöse Beschwerden reduziert, ist nun erstmals in einer verblindeten Studie mit Placebo als Kontrolle aufgezeigt worden. Komplett beseitigen ließen sich die Symptome aber nicht bei Allen.

NWNEWS: Studie: Sind Lebensmittel mit E-Nummern schädlich für die Gesundheit?Kartoffelchips, Hafermilch, Salami - zahlreiche Produkte, die industriell hergestellt werden, zählen zu den hochverarbeiteten Lebensmitteln. Eine neue Studie hat Folgen für die Gesundheit untersucht. Ernährung

FN_NACHRİCHTEN: MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Studie treibt Novo NordiskDJ MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Studie treibt Novo Nordisk Von Herbert Rude FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einer freundlichen Eröffnung zeigen sich die europäischen Aktienmärkte zum Handelsstart in

AERZTEZEİTUNG: Blutspender : Studie: Rückmeldung verbessert Motivation von BlutspendernLaut Universität Hamburg habe eine Feedback-SMS einen positiven Effekt auf das Verhalten von Blutspendern. Die Zahl der Spenden würde so um zehn Prozent pro Jahr steigen.

AERZTEZEİTUNG: AHA-Kongress 2023 : DAPA-MI-Studie: SGLT2-Inhibitor für Postinfarkt-Patienten?Kann der SGLT2-Inhibitor – ebenso wie bei Diabetes, Herz- und Niereninsuffizienz – auch in der Postinfarkt-Therapie die Prognose verbessern? Eine Antwort gab die DAPA-MI- Studie .

