Positiver Monatsauftakt an der Wall Street

Nach einem positiven November für die Börsenindizes an der Wall Street blicken die Marktteilnehmer nun auf den letzten Monat des Börsenjahres 2023. Tesla gibt den Preis für das günstigste Modell seines futuristischen Cybertrucks bekannt, der deutlich über den ursprünglichen Schätzungen von CEO Elon Musk liegt. Und eine Umfrage unter Privatunternehmen zeigt, dass die chinesische Produktionsaktivität im vergangenen Monat unerwartet gestiegen ist.

Die US-Indizes steuern auf einen freundlichen Monatsauftakt zu, nachdem die US-Indizes gestern mit der Schlussglocke den besten Monat seit 2022 abgeschlossen haben. Der Dow und der S&P stehen kurz vor einem satten Wochenplus. Gestern sorgte der Index der persönlichen Konsumausgaben, der von der Fed als bevorzugter Inflationsindikator angesehen wird, für gute Stimmung unter den Anlegern. Das Inflationsbarometer deutete auf eine weiter nachlassende Teuerung hin





