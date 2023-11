US-Anleger scheuen größere Risiken und Wall Street-Rally legt eine Pause ein

Am Ende einer ereignisreichen und erfolgreichen Woche scheuten die US-Anleger größere Risiken. Die Rally an der Wall Street legte damit eine Pause ein. Zuvor hatte der DAX seine Klettertour fortgesetzt. Mit dem Auslaufen der Berichtssaison fehlten der Wall Street zum Wochenschluss die Impulse. Die großen Aktienindizes stagnierten nach einer mit zahlreichen Konjunkturdaten gespickten Woche.

Kursverluste bei mehreren Einzelwerten und Zweifel an baldigen Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) nach neuen Aussagen wichtiger Vertreter bremsten die Rally an der Wall Street aus. Am Ende schloss der Dow Jones, der Leitindex der Standardwerte, bei 34.947 Punkten minimal höher. Getragen von Zinshoffnungen nach den Inflationsdaten hat sich der Dow seit seinem Zwischentief Ende Oktober deutlich erholt, und die Gewinnbilanz für diese Woche beträgt zwei Prozent. Auch die anderen großen Indizes bewegten sich kaum. Der marktbreite S&P-500 hatte den ganzen Tag mit seinem Schlusskurs gerungen und ging am Ende bei 4514 Zählern um 0,1 Prozent leicht höher aus dem Hande





🏆 2. tagesschau » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wall-Street-Schlussbericht: US-Indizes setzen Rally fortDie US-Börsen haben ihre Gewinnserie am Dienstag fortgesetzt, wobei insbesondere die Technologiewerte positiv abschnitten. Die Aussagen von Jerome Powell und des regionalen Notenbankchefs von Minneapolis

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 2. / 95,48 Weiterlesen »

Ende, Anfang und Anfang vom Ende?Der sechste Film der 'Terminator'-Reihe ignoriert die direkten Vorgänger und setzt James Camerons zweiten Teil aus dem Jahr 1991 fort. Die Produktion kehrt ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 2. / 95,48 Weiterlesen »

„Home Street Home“ in Berlin: Bilder vom Ende der ObdachlosigkeitEine Ausstellung mit Bildern von Debora Ruppert im Paul-Löbe-Haus führt Abgeordneten tagtäglich prekäre Lebenswirklichkeiten vor Augen.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 2. / 95,48 Weiterlesen »

MÄRKTE USA/Wall Street fester - Keine Eskalation in NahostDJ MÄRKTE USA/Wall Street fester - Keine Eskalation in Nahost NEW YORK (Dow Jones)--Dank einer bislang ausgebliebenen Eskalation im Nahost-Konflikt geht es an der Wall Street am Montagmittag (Ortszeit)

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 2. / 95,48 Weiterlesen »

MÄRKTE USA/Wall Street erneut von hohen Marktzinsen belastetDJ MÄRKTE USA/Wall Street erneut von hohen Marktzinsen belastet Von Florian Faust NEW YORK (Dow Jones)--Nach einer Achterbahnfahrt ausgelöst durch US-Notenbankchef Jerome Powell hat die Wall Street

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 2. / 95,48 Weiterlesen »

MÄRKTE USA/Wall Street bügelt Rücksetzer dank Powell ausDJ MÄRKTE USA/Wall Street bügelt Rücksetzer dank Powell aus NEW YORK (Dow Jones)--Nach einem Rücksetzer im frühen Verlauf erholt sich die Wall Street bis zum Mittag US-Ostküstenzeit wieder. Viel passiert

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 2. / 95,48 Weiterlesen »