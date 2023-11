Falschinformationen im Nahost-Konflikt: Analyse der am weitesten verbreiteten Fakes

Zum Nahostkonflikt kursieren seit jeher viele Falschinformationen. Seit dem verheerenden Anschlag der Hamas in Israel am 7. Oktober und den folgenden Gegenangriffen sind es immer mehr, die in der täglichen Flut echter Nachrichtenbilder kaum auffallen. Wir analysieren einige der am weitesten verbreiteten Fakes.

„Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit“: ein Zitat, dessen Ursprung selbst nicht wahrhaftig geklärt ist und das gerne als journalistische Binsenweisheit bezeichnet wird – und doch ist der Ausspruch derzeit so aktuell und relevant wie selten zuvor. Künstliche Intelligenz, Bildmanipulation und soziale Medien machen die bewusste und auch die unabsichtliche Verbreitung von Falschinformationen so leicht wie nie zuvor. Auch die Eskalation des Nahost-Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Hamas ist gefundenes Fressen und Thema einer wahren Fake-News-Welle, die zurzeit das Internet flutet. Manche Fakes sind nur mit einer gehörigen Portion Skepsis und nach längerer Recherche als solche zu erkenne





🏆 25. szaktuell » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Falschinformationen zu Nahost: EU kündigt Verfahren gegen Tiktok und Meta anUm die Verbreitung von Falschinformationen einzudämmen, sollen Plattformen wie Facebook, Twitter und Co. gemeldete Beiträge schneller löschen.

Herkunft: nwnews - 🏆 25. / 60,984 Weiterlesen »

Krieg in Nahost: Baerbock setzt Nahost-Krisengespräche in Israel fortTel Aviv - Außenministerin Annalena Baerbock hat im Rahmen ihrer Krisendiplomatie im Nahen Osten zum zweiten Mal innerhalb einer Woche Israel besucht.

Herkunft: sternde - 🏆 25. / 60,984 Weiterlesen »

Regierung: Nahost-Konflikt darf nicht hier auf die Straßen kommenMainz (lrs) - Der eskalierte Nahost-Konflikt soll laut der Landesregierung in Mainz nicht auch auf den Straßen in Rheinland-Pfalz ausgetragen werden. Nach

Herkunft: sternde - 🏆 25. / 60,984 Weiterlesen »

Rheinland-Pfalz & Saarland: Nahost-Konflikt darf nicht hier auf die Straßen kommenRheinland-Pfalz will verhindern, dass Sympathisanten des Hamas-Terrors die hiesige Gesellschaft spalten.

Herkunft: ntvde - 🏆 25. / 60,984 Weiterlesen »

Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur Rolle des Iran im Nahost-KonfliktKOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zur Rolle des Iran im Nahost-Konflikt: 'Noch immer gibt es in Deutschland viel zu viele Versuche, den Terror der Hamas zu rechtfertigen mit Verweis auf die Lage der

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 25. / 60,984 Weiterlesen »

Nahost-Konflikt: Bundesratspräsident mahnt Zweistaatenlösung anHamburg - Der Präsident des Bundesrates, Peter Tschentscher (SPD), hat sich für eine Zweistaatenlösung und eine friedliche Regelung des aktuellen Konflikts in Israel und Gaza ausgesprochen. 'Das Existenzrecht

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 25. / 60,984 Weiterlesen »