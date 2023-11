Black Friday Woche bei Amazon: Tausende Deals und Bestpreise

Bei Amazon startet jetzt die Black Friday Woche und damit die für viele beliebteste Schnäppchen zeit des Jahres. Ab sofort und bis zum 27. November stellt der Online-Händler tausende Deals und Bestpreise in Aussicht. Einige der Highlights findet ihr in diesem Überblick. Black Friday : 11 Schnäppchen -Tage bei Amazon Wie jedes Jahr startet Amazon in der Woche vor Thanksgiving sein größtes Schnäppchen event des Jahres.

Ab sofort werden elf Tage lang unzählige Blitzangebote und Angebote des Tages verfügbar sein. Erst am 27. November um 23:59 Uhr ist Schluss. Auf der neuen Angebotsseite starten zwischen 6:00 und 19:45 Uhr Blitzangebote im 5-Minuten-Takt, aber nur für eine begrenzte Zeit. Für Prime-Mitglieder stehen diese Angebote exklusiv schon 30 Minuten vorab zur Verfügung. Auf WinFuture findet ihr unsere stets aktuelle Blitzangebote-Seite mit den besten Technik- Deals und einem Preisvergleich zu anderen Online-Shops. Interessante Amazon Black-Friday- Deals : Amazon Echo Dot (5. Ge





Weiterlesen: WİNFUTURE » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

GAMESTAR_DE: Black Friday: Nvidia-GPUs könnten bald günstiger werdenNews: Keine Nvidia-GPUs kaufen - Wenn ihr am Black Friday einen neue Grafikkarte kaufen wollt, solltet ihr besser warten, denn sie könnten bald günstiger werden

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen »

RANSPORT: Gewinner und Verlierer aus Woche 10 der NFLRätselraten um Cowboys-Star - zwei Quarterbacks auf dem Aufstieg - Gewinner und Verlierer von NFL Week10. 🏈 ranNFL ranFootball

Herkunft: ransport | Weiterlesen »

VOGUE_GERMANY: Ein VOGUE-Leitfaden der besten Weihnachtsgeschenke von AmazonWir alle kennen das: Die Feiertage und Wintergeburtstage stehen vor der Tür und in der letzten Minute müssen noch ein paar Geschenke besorgt werden. Kein Grund zur Panik – dank des schnellen Versands von Amazon Prime haben Sie noch etwas Zeit, um wirklich durchdachte Geschenke zu besorgen, die den Reisenden in Ihrem Leben gefallen werden. Der Black Friday steht außerdem vor der Tür, also je früher Sie Ihren Einkaufswagen vorbereiten, desto besser. Wir haben bei Amazon nach den besten Geschenken gesucht – von Kopfhörern mit Geräuschunterdrückung bis hin zu Beauty-Geschenken und Reisetaschen ist für jede:n auf der Einkaufsliste etwas dabei. Wir haben eine Vielzahl an Geschenken in verschiedenen Preisklassen zusammengestellt, darunter technische Geräte, Koffersets, Campingzubehör, kuschelige Decken und vieles mehr, damit Sie das perfekte Geschenk finden. Scrollen Sie weiter, um die besten Last-Minute-Geschenke zu finden, die Sie auf Amazon kaufen können, oder springen Sie direkt zu einer bestimmten Rubrik

Herkunft: VOGUE_Germany | Weiterlesen »

PCGH_REDAKTİON: Amazon erweitert seine Fire-Tablet-Serie mit dem Fire Max 11Das Fire Max 11 ist Amazons Konkurrent für Apples iPad. Wir haben das Fire-Tablet getestet, erklären, was es kann und ziehen den Vergleich. pcgh

Herkunft: PCGH_Redaktion | Weiterlesen »

WESERKURİER: Neuer Jugendbeirat in Hemelingen gewähltKinder und Jugendliche aus den fünf Hemelinger Ortsteilen haben in der vergangenen Woche einen neuen Jugendbeirat gewählt. Die Gewinnerinnen und Gewinner der Wahl und damit der neue Jugendbeirat Hemelingen für die Legislaturperiode 2023 bis 2025 sind: Lotta Bösch, Lucas Fahrenholz, Sara Güler, Roshen Haidar, Emil Hepp, Mira Kneisel, Nabi Zadeh, Denis Porumov, Finn Roggow, Lina Straßenburg und Thibault Trautmann. Erstmals überhaupt in Bremen wurde in Hemelingen der Jugendbeirat ausschließlich digital gewählt.

Herkunft: weserkurier | Weiterlesen »

HEİSEONLİNE: Web Summit: Start-ups und Künstliche Intelligenz im FokusDie Web Summit, die weltweit größte Internetkonferenz, zieht in diesem Jahr 70.000 Teilnehmer an und bietet über 2600 Start-ups die Gelegenheit, ihre Ideen vorzustellen. Die Stadt Lissabon fördert Start-ups unter anderem durch die sogenannte Unicorn Factory und beherbergt bereits zwölf Unicorns. Dabei handelt es sich Unternehmen mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde US-Dollar, bevor sie an die Börse gehen. Halo soll Patienten mit Locked-In-Syndrom ermöglichen, besser mit ihrer Umwelt zu kommunizieren. Ein bekanntes Beispiel für diese Krankheit ist Stephen Hawking. Durch einen Spezialcomputer konnte er etwa zwei Wörter pro Minute erzeugen. Das Halo-System von Unbabel will mithilfe von KI bis zu 15 Wörter pro Minute erzeugen können. Wie intelligent ist Künstliche Intelligenz eigentlich? Welche Folgen hat generative KI für unsere Arbeit, unsere Freizeit und die Gesellschaft? Im "KI-Update" von Heise bringen wir Euch gemeinsam mit The Decoder werktäglich Updates zu den wichtigsten KI-Entwicklungen

Herkunft: heiseonline | Weiterlesen »