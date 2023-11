Neuer Jugendbeirat in Hemelingen gewählt

Kinder und Jugendliche aus den fünf Hemelinger Ortsteilen haben in der vergangenen Woche einen neuen Jugendbeirat gewählt. Die Gewinnerinnen und Gewinner der Wahl und damit der neue Jugendbeirat Hemelingen für die Legislaturperiode 2023 bis 2025 sind: Lotta Bösch, Lucas Fahrenholz, Sara Güler, Roshen Haidar, Emil Hepp, Mira Kneisel, Nabi Zadeh, Denis Porumov, Finn Roggow, Lina Straßenburg und Thibault Trautmann.

Erstmals überhaupt in Bremen wurde in Hemelingen der Jugendbeirat ausschließlich digital gewählt

