Web Summit: Start-ups und Künstliche Intelligenz im Fokus

Die Web Summit, die weltweit größte Internetkonferenz, zieht in diesem Jahr 70.000 Teilnehmer an und bietet über 2600 Start-ups die Gelegenheit, ihre Ideen vorzustellen. Die Stadt Lissabon fördert Start-ups unter anderem durch die sogenannte Unicorn Factory und beherbergt bereits zwölf Unicorns. Dabei handelt es sich Unternehmen mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde US-Dollar, bevor sie an die Börse gehen.

Halo soll Patienten mit Locked-In-Syndrom ermöglichen, besser mit ihrer Umwelt zu kommunizieren. Ein bekanntes Beispiel für diese Krankheit ist Stephen Hawking. Durch einen Spezialcomputer konnte er etwa zwei Wörter pro Minute erzeugen. Das Halo-System von Unbabel will mithilfe von KI bis zu 15 Wörter pro Minute erzeugen können. Wie intelligent ist Künstliche Intelligenz eigentlich? Welche Folgen hat generative KI für unsere Arbeit, unsere Freizeit und die Gesellschaft? Im "KI-Update" von Heise bringen wir Euch gemeinsam mit The Decoder werktäglich Updates zu den wichtigsten KI-Entwicklunge

:

HORİZONT: Mehr Relevanz durch künstliche Intelligenz im WeihnachtsgeschäftMit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) können Marketer*innen im Weihnachtsgeschäft das Beste aus ihren Werbeausgaben herausholen. Eine Studie zeigt, dass immer mehr Marketer*innen KI nutzen, um ihre Arbeit zu optimieren oder zu automatisieren.

Herkunft: Horizont | Weiterlesen »

HEİSEONLİNE: KI-Update: Künstliche Intelligenz und die Probleme der TechnikDas KI-Update von heise online und The Decoder versammelt am heutigen Dienstag fünf Nachrichten aus dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz. Deutlich wird auch hier wieder, wie die Branche wächst, aber auch welche Probleme die Technik mit sich bringen kann.

Herkunft: heiseonline | Weiterlesen »

BR24: Künstliche Intelligenz soll die Kommunikation mit Tieren ermöglichenDas Earth Species Project arbeitet daran, die Sprachen sämtlicher Tierarten für Menschen verstehbar zu machen. Künstliche Intelligenz könnte dabei helfen.

Herkunft: BR24 | Weiterlesen »

RPONLİNE: Medica-Start: Lauterbach enttäuscht die KlinikenMit der Medica ist in Düsseldorf die größte Medizinmesse der Welt gestartet. Sie zeigt Neuheiten - und lässt alte Konflikte wieder aufleben. NRW-Gesundheitsminister Laumann will Lauterbachs Transparenzgesetz im Bundesrat stoppen.

Herkunft: rponline | Weiterlesen »

BRİGİTTEONLİNE: Collette Divitto gründet eigenes Keks-Start-UpEin eigenes Business aufbauen. Selbstständig sein. Das ist keine leichte Aufgabe. Collette Divitto hat es geschafft und ihr eigenes Keks-Start-Up geschaffen – und damit mehr Sichtbarkeit für Menschen mit Behinderungen.

Herkunft: brigitteonline | Weiterlesen »

BOERSENZEİTUNG: Private Equity gewinnt für Start-ups an BedeutungPrivate Equity hatte mit verlustreichen Startups in der Vergangenheit eher weniger am Hut. Die Branche ist aber mittlerweile offener geworden, was Startup-Käufe angeht. Börsengänge rücken dagegen als Exit-Option zunehmend in den Hintergrund. Clipperton

Herkunft: boersenzeitung | Weiterlesen »