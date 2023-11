Gewinner und Verlierer aus Woche 10 der NFL Let's Ride! Bei den einen steht ein dickes Fragezeichen hinter ihrer Zukunft, bei den anderen ist es eine Art Wiederauferstehung.Hinweis: Diese Liste ist nur eine Auswahl und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.Vor dem Spiel musste man dem Feuerwehrmann der Vikings noch zeigen, wo die eigene Umkleidekabine sich befindet. Auf dem Feld hatte Dobbs aber keine Orientierungsprobleme.

Er führte sein Team mit einer herausragenden ersten Halbzeit zum 27:19-Sieg über die New Orleans Saints. Selten hat jemand so schnell nach einem Trade funktioniert.Einst studierte der Quarterback Luft- und Raumfahrttechnik mit der Möglichkeit Astronaut zu werden. Seine präzisen Pässe verleihen ihm den Spitznamen . Neben Dobbs gab es eine Menge weiterer Quarterbacks, die man hier hätte aufzählen können. Wie zum Beispiel Kyler Murray, Geno Smith, Brock Purdy, Dak Prescott oder C.J. Stroud.Wilson führte - mal wieder - mit einer starken Leistung das Team von Head Coach Sean Payton zum Sieg. 24:22 hieß der Endstand im Spiel gegen die favorisierten Buffalo Bill

:

MORGENPOST: Union Berlin hat in der Krise einen großen GewinnerWährend bei Union Berlin die sportliche Talfahrt anhält, kann der Fußball-Bundesligist auf einem anderen Feld ordentlich punkten.

WDRAKTUELL: Tarifverhandlungen: Kommt die Vier-Tage-Woche in der Stahlindustrie?Die erste Tarifsverhandlungswoche der Stahlbranche startet heute in Düsseldorf mit einer historischen Forderung der IG Metall. Die Gewerkschaft fordert für die 68.000 Beschäftigten in Stahlwerken in NRW, Niedersachsen und Bremen eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Es wäre der Einstieg in die Vier-Tage-Woche.

RANSPORT: NFL-Rekorde: Diese Bestmarken wurden 2023 geknacktIn kaum einer anderen Profiliga werden so viele Statistiken, Zahlen und Fakten gesammelt wie in der NFL . Woche 10 : Kicker Mit den Arizona Cardinals, den Cleveland Browns (Foto), den Detroit Lions, den Houston Texans und den Seattle Seahawks erzielten fünf Teams Game-Winning-Field-Goals mit ablaufender Uhr. Nie zuvor wurden an einem Spieltag so viele Partien in der regulären Spielzeit durch einen so späten Score entschieden. CeeDee Lamb gelang es als erstem Spieler in der NFL -Geschichte, in drei Spielen nacheinander mindestens zehn Pässe zu fangen und mindestens 150 Receiving Yards zurückzulegen. So lauten seine Zahlen im Einzelnen: zwölf Receptions für 158 Yards beim 43:20 über die Rams, elf für 191 beim 23:28 gegen die Eagles und elf für 151 beim 49:17 gegen die Giants. Die Rookie-Spielmacher haben in Woche 10 eine Rekord-Marke aufgestellt

WATSON_DE: NFL-Spiel in Frankfurt: Chiefs gegen DolphinsBeim zweiten NFL -Spiel in Deutschland treffen die Kansas City Chiefs auf die Miami Dolphins. Fans verschiedener Teams sind vor Ort. Auch Lothar Matthäus ist dabei.

RANSPORT: NFL in Frankfurt: Was nach München besser wurdeDie Frankfurt Games 2023 sind in den Büchern. Ein Fest, wie schon das München 2022. Da Aller Anfang bekanntlich schwer ist, gab es damals bei all der Euphorie auch einige Dinge, die noch nicht ganz rund liefen, wie beispielsweise der Ticketverkauf oder der Einlass. Zwölf Monate hatte die NFL nun Zeit, aus diesen Fehlern zu lernen. Was hat sich im Vergleich zu München in Frankfurt verbessert?

SPIEGEL_SPORT: Football-Fieber in Frankfurt: NFL-Spiele erstmals in DeutschlandDie National Football League trägt zum ersten Mal zwei reguläre Saisonspiele statt in den USA in der deutschen Mainmetropole aus. Die Tickets waren binnen Minuten ausverkauft, die Begeisterung bei den Fans ist riesig. Doch woher kommt der plötzliche Football-Hype? Und warum kommen NFL -Spiele jetzt ausgerechnet nach Deutschland?

