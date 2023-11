Amazon erweitert seine Fire-Tablet-Serie mit dem Fire Max 11

Mit 11 Zoll ist das Fire Max 11 das bisher größte Tablet aus Amazon Fire-Serie und punktet für uns ganz besonders als Multimedia-Tablet.Mit dem Fire Max 11 hat Amazon seine Fire-Tablet-Serie um ein neues Format erweitert. Bislang gab es die Amazon-Tablets, die insbesondere für ihren vergleichsweise schmalen Preis bekannt sind, in den Größen 7, 8 und 10 Zoll sowie in Plus- und Kids-Versionen.

Das Fire Max 11 zieht in Sachen Größe nun mit Apples iPads gleich und wandelt auch optisch auf ihren Spuren, kostet dabei aber nur die Hälfte. Wir haben das Fire Max 11 inklusive Tastaturhülle und Eingabestift getestet.hat. Nach dem Einschalten (das Fire Max 11 kommt mit einem fast vollständig geladenen Akku an) gibt man die Daten des Amazon-Kontos ei

AİRLİNERS_DE: Southwest Airlines erwartet Zertifizierung der Boeing 737 Max 7 bis April 2024Southwest Airlines rechnet damit, dass die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) die Boeing 737 Max 7 bis April 2024 zertifiziert, sodass die Fluggesellschaft das Flugzeug im Oktober und November 2024 in Betrieb nehmen kann.

RANSPORT: FC Bayern: Max Eberl nicht zwangsläufig neuer VorstandDer freie Vorstandsposten beim FCBayern wird nicht zwangsläufig mit Max Eberl nachbesetzt. Zumal Sportdirektor Freund nach ⁦ransport⁩ Infos bei der AR-Sitzung mit seiner Präsentation überzeugt und nun Zeit zur Umsetzung bekommen soll. Mein Text👇

MST_ALLENEWS: Max Verstappen sichert sich seinen dritten Formel-1-WeltmeistertitelDer Red-Bull-Pilot Max Verstappen gewinnt vorzeitig seinen dritten Formel-1-Weltmeistertitel. Er belegt den zweiten Platz im Sprintrennen und sein Teamkollege Sergio Perez scheidet nach einem Crash aus.

EUROSPORT_DE: Hans-Joachim Stuck exklusiv: Fernando Alonso wäre an Max Verstappen nah dran - Alternative für Red Bull?Fernando Alonso erlebt bei Aston Martin seinen zweiten Frühling. Hans-Joachim Stuck würde den Spanier gerne neben Max Verstappen im Red Bull sehen.

GAMESTAR_DE: So sieht das originale iPhone 15 Pro Max aus - der Bildschirm schließt mit dem Rand ab.theEdmard wurde Opfer eines Betruges, als er sein bestelltes iPhone Pro Max erhielt. Die Box schien äußerlich legitim zu sein, aber beim Öffnen entdeckte er eine Bildschirmschutzfolie.

KİCKER_BL: Philipp Max kämpft sich zurückAls Philipp Max bei der Nominierung des Kaders für die Conference League keine Berücksichtigung fand, war das für ihn zunächst nur schwer zu verdauen. Inzwischen spielt er zumindest in der Bundesliga wieder regelmäßig und hofft auf internationale Einsätze in der K.-o.-Phase. Wie hat er die Kurve bekommen?

