Alibaba-Aktie vor Vorstellung der Quartalszahlen im Minus

Die Alibaba-Aktie verzeichnete vor der Vorstellung der Quartalszahlen einen Rückgang von 1,7% auf 81,80 Hongkong-Dollar. Im bisherigen Jahresverlauf steht ein Minus von knapp 7% zu Buche. Der chinesische Konzern wird voraussichtlich einen Gewinn pro Aktie von 15,39 Yuan und einen Umsatz von 224,95 Milliarden Yuan (31 Milliarden Dollar) für das abgelaufene Quartal ausweisen.

Ein solches Ergebnis würde ein Gewinn- und Umsatzwachstum für das Unternehmen bedeuten, das auf dem chinesischen Markt mit Herausforderungen konfrontiert ist

:

FN_NACHRİCHTEN: Quartalszahlen einiger deutscher UnternehmenWerbungIn der kommenden Börsenwoche stehen weiterhin einige Quartalszahlen aus dem deutschen Raum auf dem Programm. Neben den Unternehmensnachrichten erwarten uns auch Verbraucherpreise aus einigen europäischen

NWNEWS: Kritik an Pistorius: Bundeswehr soll nicht kriegsbereit sein«Unglückliche Zielrichtung»: Der bayerische Ministerpräsident Söder kritisiert die Vorstellung des Verteidigungsministers Pistorius von einer kriegstüchtigen Bundeswehr.

FİNANZENNET: Bilfinger-Aktie mit Kurssprung: Bilfinger macht im dritten Quartal mehr GewinnDer Industriedienstleister Bilfinger hat im dritten Quartal vor allem dank seines Sparprogramms deutlich mehr verdient.

FİNANZENNET: NYSE-Titel Boeing-Aktie vorbörslich mit Gewinnen: Boeing erhält mehrere GroßaufträgeDer US-Flugzeugbauer Boeing kann sich Insidern zufolge auf einen weiteren Großauftrag der neuen saudi-arabischen Fluggesellschaft Riyadh Air freuen.

FİNANZENNET: Deutsche Bank-Aktie dennoch positiv: Verdi will wegen geplanter Schließung der Postbanken-Filialen streikDie Gewerkschaft Verdi ruft wegen der geplanten Schließung von fast der Hälfte der Postbankfilialen erneut zu Protestaktionen auf.

FİNANZENNET: EnBW-Aktie mit Gewinnen: EnBW will dank gutem Ergebnis verstärkt in Energiewende investierenDas gute Ergebnis der ersten neun Monate sichert beim Karlsruher Energiekonzern EnBW Investitionen in eine beschleunigte Umsetzung der Energiewende.

