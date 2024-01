Alba Berlin: Talent Procida muss noch viel lernen

Bei Alba Berlin pflegen sie grundsätzlich einen anderen Umgang mit ihren Talenten und so ist Israel Gonzalez ganz weit weg von ähnlichen Lobeshymnen. „Gabriele trainiert gut und wir sind zufrieden mit seiner Entwicklung, aber er muss noch sehr viel lernen“, sagte Albas Trainer vor dem zweiten Euroleague-Spiel bei Titelanwärter Olimpia Mailand am Freitag (20.30 Uhr, Magentasport). Die ersten Eindrücke nach drei Einsätzen für Alba bestätigen beide Sichtweisen.

Procida muss zweifellos noch viel lernen, doch für sein Alter ist er sehr weit und kann auch auf der größten europäischen Bühne phasenweise Einfluss nehme





Tagesspiegel » / 🏆 42. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tim Hänni: Vom Football-Talent zum BauarbeiterDer 26-jährige Tim Hänni musste seine Träume von einer Karriere in der amerikanischen Football-Liga NFL aufgeben und arbeitet nun als Bauarbeiter. Trotz seiner herausragenden Leistungen als Spieler in Europa wurde er nicht von den Scouts in den USA ausgewählt. Er erhielt jedoch eine Einladung zu einem Probetraining für die kanadische Football-Liga CFL, die er ablehnte.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

Berlin: Gemeinsame Vorsätze für das kommende JahrDie Stimmung in Berlin ist ungemütlicher geworden. Es wird Zeit, gemeinsam gute Vorsätze für das kommende Jahr zu fassen und diese auch umzusetzen.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Das landespolitische Jahr in BerlinDas landespolitische Jahr in Berlin war geprägt von kurzem Wahlkampf, straffen Koalitionsverhandlungen und einem neuen CDU-geführten Senat. Vor allem die Performance des neuen Regierenden Bürgermeisters überraschte dabei, bilanziert

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen in BerlinAb dem 2. Januar werden die Wahlbenachrichtigungen verschickt, ab dem 8. die Briefwahlunterlagen, am 11. Februar geht es für viele Berliner wieder zur Wahlurne. Landeswahlleiter Stephan Bröchler mit den wichtigsten Infos.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen in BerlinLandeswahlleiter Stephan Bröchler erklärt den Ablauf der Teilwiederholung in Berlin für den Bundestag am 11. Februar.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Sportjahr 2024: Große Sportgroßveranstaltungen in Berlin und BrandenburgDas Sportjahr 2024 hat einiges zu bieten – und Berlin wie Brandenburg sind mittendrin. Ob Fußball- und Handball-EM oder Trampolin-Weltcup – über das gesamte Jahr finden große Sportgroßveranstaltungen in der Region statt.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »