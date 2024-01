EZB trifft falsche Entscheidungen zur falschen Zeit

Die EZB hat es sich angewöhnt, zu unpassenden Zeiten genau den falschen Entscheid zu treffen. So hob sie etwa zur Jahrtausendwende die Zinsen noch an, obwohl sich das Wachstum bereits abschwächte. Die Inflationsrate war zugegebenermaßen mit 2,5 % höher als in den Jahren zuvor. Außer Kontrolle war die Inflation jedoch noch lange nicht. Die EZB gewichtete Preisstabilität jedoch höher als alles andere. Das war auch 2008 so.

Kurz vor dem Bankrott von Lehman Brothers wurden die Zinsen nochmals angehoben. Die US-Notenbank begann bereits ein Jahr zuvor mit Zinssenkungen. Die EZB hatte die Stabilität des Finanzsystems offenbar überhaupt nicht im Blick oder ignorierte sie. Die Inflationsrate war tatsächlich hoch. Preisstabilität übertrumpfte wieder alles andere. Der nächste Patzer kam 2011 (Grafik 1). Wieder wurde die Preisstabilität höher gewichtet. Der griechische Staatsbankrott und ein nahender Bankrott Italiens sowie ein Flächenbrand, der Spanien, Irland und Portugal erfasste, war offenbar nicht entscheidend für die Zinspoliti





» / 🏆 87. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Dan Campbell und die ungewöhnlichen EntscheidungenEin Kommentar über Dan Campbell und seine ungewöhnlichen Entscheidungen als Head Coach der Detroit Lions

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Die Rezession, die nie kam: Wie die US-Wirtschaft 2023 den angekündigten Abschwung verhinderteAllen Unkenrufen zum Trotz glitt die US-Wirtschaft 2023 nicht in eine Rezession ab - im Gegenteil, spricht doch Fed-Chef Jerome Powell sogar von einem 'sehr starken Jahr'.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Die Lage am Morgen: Erst die NPD austrocknen, dann die AfD?Der NPD droht ein Urteil, das auch für die AfD noch teuer werden könnte. Nikki Haley braucht eine Sensation gegen Donald Trump. Und: Ankara lockert die Nato-Schweden-Blockade. Das ist die Lage am Dienstagmorgen.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Die Zeit zwischen Weihnachten und NeujahrDie Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ist gefühlt die einzige Zeit im Jahr, in der es nicht nur erlaubt ist, auf der faulen Haut herumzuliegen, sondern es sogar erwartet wird.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

FC Bayern München: Die größten Baustellen für die RückrundeDer FC Bayern München will in der Rückrunde voll angreifen. Auf Trainer Thomas Tuchel und die Verantwortlichen warten aber diverse Baustellen.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Was die Klage der Bahn gegen die GDL für weitere Streiks bedeutetDie Tarifverhandlungen zwischen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL stecken fest - am Wochenende endet ein von der Gewerkschaft ausgerufener Weihnachtsfrieden. Die Bahn hat nun Klage gegen die GDL eingereicht - was genau steckt dahinter?

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »