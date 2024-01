Tim Hänni: Vom Football-Talent zum Bauarbeiter

Am Ende machte Tim Hänni sein Alter ein Strich durch die Rechnung: mit 26 Jahren. Täglich heißt es für ihn nun Bauhelm statt Football-Helm. Ein klassischer 40-Stunden-Job in einem Tiefbau-Unternehmen, statt täglich Kraftraum, Videostudium, Training und am Wochenende Spiele vor über 50.000 Zuschauer:innen. Dabei war Hänni auf dem besten Weg in die amerikanische Football-Liga NFL. Er galt als einer der besten Spieler in Europa, das blieb auch den Scouts in den USA nicht verborgen.

Mit 43 anderen ausgewählten Talenten durfte er bei einem speziellen Show-Training in London sein Können zeigen. "Meine Noten waren gut und die Trainer waren auch sehr zufrieden mit mir. Ich habe arroganterweise gedacht, dass sie mich definitiv nehmen", blickt Hänni im Gespräch mit watson auf den Oktober 2022 rund um die turbulenten Tage zurück. Mit der Absage aus den USA erhielt er auch eine Einladung zu einem Probetraining für die kanadische Football-Liga CFL. Er lehnte umgehend a





